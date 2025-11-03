Naši Portali
INTERNET GORI

FOTO Mlada pjevačka zvijezda pokazala isklesano tijelo: Obožavateljice u deliriju, a on priznaje borbu s izgledom

VL
Autor
Vecernji.hr
03.11.2025.
u 21:45

Fotografija, snimljena u Glasgowu tijekom njegove svjetske turneje "American Heart", prikazuje Boonea kako pozira pokraj prijatelja Dawsona Willsa, ponosno pokazujući savršeno isklesane trbušne mišiće i zavidnu formu. U samo nekoliko sati, objava je postala viralna, a pjevač, dosad poznat prvenstveno po moćnom vokalu i energičnim scenskim nastupima, odjednom je postao i simbolom nevjerojatne fizičke transformacije

Zaboravite na uobičajene selfije iz teretane, jer 23-godišnji pjevač Benson Boone podigao je ljestvicu na potpuno novu razinu. Američka pop senzacija, poznata po hitovima poput "Beautiful Things", izazvala je pravu pomutnju među svojim obožavateljima objavivši fotografiju bez majice koja je mnoge ostavila bez daha. Fotografija, snimljena u Glasgowu tijekom njegove svjetske turneje "American Heart", prikazuje Boonea kako pozira pokraj prijatelja Dawsona Willsa, ponosno pokazujući savršeno isklesane trbušne mišiće i zavidnu formu. U samo nekoliko sati, objava je postala viralna, a pjevač, dosad poznat prvenstveno po moćnom vokalu i energičnim scenskim nastupima, odjednom je postao i simbolom nevjerojatne fizičke transformacije.

Benson Boone
Foto: Instagram

Reakcije na društvenim mrežama bile su eksplozivne. Komentari su se nizali nevjerojatnom brzinom, a obožavatelji nisu štedjeli riječi hvale za njegov novi izgled. "Ovo tijelo pripada u Louvre", napisao je jedan korisnik, dok ga je drugi prozvao "grčkim bogom". Mnogi su izrazili iznenađenje, poput obožavatelja koji je komentirao: "Bensone, nisam znao da si tako građen!". Bilo je jasno da je pjevačeva objava, koju su mediji brzo prozvali "thirst trap", postigla svoj cilj i zapalila internet. Neki su njegovu zavidnu formu pripisali i prepoznatljivim akrobacijama koje izvodi na svojim koncertima, ističući kako se "trčanje po pozornici i izvođenje salta itekako isplatilo". Njegov "glow-up", kako su ga nazvali, postao je glavna tema razgovora, zasjenivši na trenutak čak i njegovu glazbu.

FOTO Velika fotogalerija finala: Kandidati oduševili transformacijama, a Dominik odnio pobjedu
Ipak, iza fasade samopouzdanja koju Boone sada projicira, krije se puno kompleksnija priča o odnosu s vlastitim tijelom. U iskrenom intervjuu za magazin Rolling Stone u ožujku, pjevač je priznao kako se dugo borio s nesigurnostima vezanim uz svoj izgled, što je mnogim novim obožavateljima, koji ga sada vide kao definiciju fitness cilja, teško zamislivo. Boone je tada naglasio kako ne želi da publika dolazi na njegove koncerte očekujući isključivo "gun show", odnosno da skine majicu i pokazuje mišiće. Njegov cilj nikada nije bio postati fitness influencer ili se oslanjati na fizički izgled kao primarni adut svojih nastupa.

"Kao prvo, nemam ja mišiće za to. Kao drugo, to jednostavno nisam ja", rekao je tada, dodavši kako ne želi graditi karijeru na svom tijelu. Priznao je i koliko je zapravo strog prema sebi kada je riječ o izgledu. "To me ubija, jer uvijek postoji nešto više što bih mogao učiniti. Uvijek postoji neka druga frizura, ili, recimo, ruke bi mi mogle biti veće. Ramena bi mogla biti veća. To je proces bez kraja", povjerio se Boone. Objasnio je da si ne može priuštiti takav način razmišljanja jer, kako kaže, tako nikada ne bi bio sretan. Iako uživa u vježbanju i svjestan je da mora održavati formu zbog zahtjevnih nastupa, odlučno je odbacio ideju da postane "seks ikona stoljeća".

Ova iznenadna transformacija i samouvjerena objava dolaze u zanimljivom trenutku za pjevača, nedugo nakon što je potvrdio prekid dvogodišnje veze s TikTok influencericom Maggie Thurmon. Iako nije direktno povezano, mnogi su u objavi vidjeli simbol novog početka i poglavlja u kojem Boone preuzima kontrolu ne samo nad svojom karijerom, već i nad slikom o sebi. Njegovo putovanje od nesigurnog mladića do zvijezde koja s ponosom pokazuje rezultate napornog rada u teretani čini ga još bližim i simpatičnijim publici. On dokazuje da je puno više od lijepog lica i impresivnog glasa; on je umjetnik koji se ne boji pokazati svoju ranjivost, ali i svoju snagu.

Kupnja