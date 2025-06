FOTO Matija Vuica podijelila je fotografiju Thompsonove kćeri u svojoj kreaciji: Prelijepa maturantica Diva

Dizajnerica Matija Vuica na svom Instagram profilu podijelila je fotografije prelijepe maturantice Dive Perković koja je zablistala u njezinoj bajkovitoj ljubičastoj kreaciji i otkrila je tako kako je upravo njezinih ruku djelo na svojoj maturalnoj večeri nosila kći Marka Perkovića Thompsona. - Prelijepa maturantica Diva obožava ljubičastu boju, s razlogom, jer joj baš divasto pristaje. Voljela bih da sam sačuvala svoju ljubičastu maturalnu haljinu, al druga su vremena bila, valjalo je prekrojiti u neku drugu da je opet upotrebljiva. ..al neka, ta su me prekrajanja dovela tu gdje sam sad, najbolje je učiti na sebi.. Sretno Diva Perković u planovima koje si zacrtala - napisala je Matija uz nekoliko fotografija na kojima Diva pozira u svojoj maturalnoj haljini.

Čarobna ljubičasta haljina savršeno je pristajala mladoj Divi, ističući njezinu ljepotu. Fotografije prikazuju Divu u različitim pozama, od večernjeg izdanja do scena uz more, gdje lepršavi materijal haljine dolazi do izražaja. Njezina duga smeđa kosa i šminka dodatno su naglasili eleganciju. Pjevač Marko Perković Thompson i njegova supruga Sandra imaju petero djece: sina Šimuna koji je rođen 2003. godine, Antu Mihaela koji se rodio 2005. godine, kći Divu rođenu 2007., a 2010. godine rođene su im blizanke Katarina i Cvita. Obitelj našeg popularnog pjevača prolazila je kroz težak period prije dvije godine, kada se Thompson i povukao s glazbene scene zbog zdravstvenih problema sina Ante Mihaela.

Njegova publika zato posebno iščekuje koncert koji će Thompson održati 5. srpnja na Hipodromu pred pola milijuna ljudi. Uoči ovog velikog koncerta razveselio je obožavatelje i objavom kako 13. lipnja izdaje i novi album. - S ponosom najavljujemo izlazak novog studijskog albuma Marka Perkovića Thompsona pod nazivom “Hodočasnik”, koji će svjetlo dana ugledati 13. lipnja 2025. Ne propustite priliku da među prvima osigurate svoj primjerak albuma. Prednarudžbe su dostupne na službenom webshopu diskografske kuće Croatia Records kao i presave linkovi za streaming platforme - pisalo je u objavi ispod koje su se zaredali komentari oduševljenja njegovih obožavatelja.