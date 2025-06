FOTO Valentina Miletić nakon burne sezone odmara se na Mallorci, objavila fotke

Sportska novinarka i voditeljica Valentina Miletić nakon duge i napete SHNL sezone odlučila je uzeti zasluženi predah. Tijekom sezone redovito smo je pratili pratili s terena, iz studija i na sportskim eventima, a sada se zaputila na odmor kako bi napunila baterije za nove izazove koji je čekaju u nadolazećoj sezoni.

"Način odmora uključen", napisala je uz posljednju objavu na Instagramu i otkrila da se nalazi u Mallorci. Na Storyjima je podijelila još nekoliko kadrova, otkrivši da, osim u lijepom vremenu, uživa i u hrani.

Podsjetimo, Valentina je nedavno na utakmici između Varaždina i Dinama u Varaždinu doživjela sramotan incident. Naime, tijekom prijenosa uživo, dok je Valentina obavljala svoj posao u studiju smještenom uz teren, dio pojedinaca s tribina iza njezinih leđa počeo je dobacivati gnjusne, seksističke uvrede usmjerene direktno prema voditeljici.

Ovaj primitivni ispad šokirao je prisutne i pokazao najružniju stranu navijačke nekulture koja, nažalost, još uvijek nije iskorijenjena s hrvatskih stadiona.

Inače, Valentina je ranije radila i kao radijska voditeljica, a pozornost hrvatske javnosti često je privlačio i njezin privatni život. Ova nekadašnja manekenka i Kraljica Dalmacije 2011. bila je u vezi s dvojicom sportaša. Prvo je bila s nogometašem Hajduka Markom Livajom i s njim je jedno vrijeme živjela u Milanu dok je on bio pod ugovorom s Interom. Nakon toga bila je u vezi s tenisačem Bornom Ćorićem.

Oglasila se Valentina Miletić i poslala poruku onima koji su je vrijeđali: 'Nazovimo te ljude pravim imenom'

Valentinu smo u posljednje vrijeme imali prilike gledati u ulozi voditeljice showa "Fight of NationsTM: Put do pobjede" u kojem se u vili nalaze dva tima – hrvatski i srpski, koje u timskim i individualnim izazovima vode dva poznata MMA borca iz Hrvatske i Srbije – Filip "Nitro" Pejić, Vaso "Psiho" Bakočević. Tim povodom dala nam je intervju te otkrila kako se rodila njezina ljubav prema sportu.

– Kod mene ništa nije slučajno. Šalu na stranu, odmalena sam u sportu. Doslovno od svoje pete godine i baš sam se aktivno natjecateljski bavila sportom sve do faksa, a onda su neke druge stvari prevagnule. Jednostavno ne volim ništa raditi na pola i kad sam osjetila da nisam više 100 posto unutra, prestala sam i cilj je bio profilirati se na području sportskog novinarstva.

Nije bilo nimalo lako i u početku moraš moliti za priliku, praksu, što god, i raditi stvari koje ti nisu zanimljive za praktički nikakve novce s idejom da će se, ako si dovoljno uporan i dobar, nešto negdje otvoriti. Tako je i bilo i ja se i dandanas vodim tom idejom. Moraš imati viziju, plan i malo hrabrosti – rekla nam je tada te otkrila da se bavila borilačkim sportovima.