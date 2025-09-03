Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 178
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
'IT PAR'

FOTO Mateo i Izabel Kovačić posjetili daleku zemlju! Otkriveno kojim su povodom išli i koga su podržali

Foto: Instagram
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
03.09.2025.
u 19:15

Naš "it par", Mateo i Izabel posjetili su New York, a više detalja doznajte u nastavku.

Hrvatski nogometni reprezentativac, Mateo Kovačić, i njegova supruga Izabel snimljeni su tijekom posjeta New Yorku, gdje je Mateo, trenutačno u fazi oporavka od operacije Ahilove tetive, iskoristio slobodno vrijeme kako bi uživao u jednoj od najpoznatijih sportskih mečeva na svijetu – US Openu. Par je pozirao fotografima na ulazu u kompleks, a njihova usklađena odjeća privukla je pažnju. Mateo je odabrao jednostavan, ali stylish look s sivom kapom, crnom majicom kratkih rukava, tamnosivim hlačama i bijelim tenisicama, dok je Izabel bila elegantna u bijeloj dolčeviti, crnom sakou, crnim velvet hlačama i crnim kožnim čizmama, stvarajući pravi modni dvojac.

Tijekom boravka u New Yorku, par je uživao u teniskim mečevima, a posebno su pratili četvrtfinalnu borbu između Novaka Đokovića i Taylora Fritza. Đoković je još jednom pokazao svoju klasu i sigurnu igru, pobijedivši 6:3, 7:5, 3:6, 6:4, čime je osigurao svoje mjesto u polufinalu, a Kovačići su bili oduševljeni njegovim nastupom.

Osim toga, obitelj Kovačić nedavno je uživala u ljetovanju u društvu obitelji Luke Modrića. Obitelj Modrić, uključujući suprugu Vanju i djecu, bila je gost obitelji Kovačić, a zajedničko opuštanje na obali bilo je savršen način za uživanje u ljetnim danima. Mateo je potom podijelio niz fotografija na društvenim mrežama, gdje su obitelj i prijatelji pozirali u opuštenoj atmosferi, uživajući u miru i bezbrižnosti ljetovanja.

Nives Celzijus prvi put progovorila o novoj djevojci bivšeg supruga: 'Nismo si dobre, a ona je bolesno lijepa'
1/20

Krajem srpnja, obitelj Kovačić i Modrić uživali su i u druženju s Novakom Đokovićem te predsjednikom UEFA-e Aleksandrom Čeferinom. U sklopu opuštenog dana na otoku Korčuli, svi su se okupili u popularnom beach baru Moro na Vele Stupama, gdje su pozirali s Đokovićem, a obojica su se pohvalila potpisima i posvetama na bijelim majicama, što je bio još jedan trenutak koji će pamtiti. Svi su bili oduševljeni, a bar je na svom Instagram profilu podijelio sretne trenutke uz poruku: "Danas smo imali čast ugostiti legende."

Ovi trenuci iz privatnog života Matea Kovačića i njegove obitelji pokazuju koliko cijene obiteljsku bliskost, prijateljstva i uživanje u slobodnom vremenu, unatoč napornoj nogometnoj karijeri i svim izazovima koji dolaze s vrhunskim sportom.

Foto: Profimedia

Ključne riječi
Luka Modrić Novak Đoković New York Izabel Kovačić Mateo Kovačić showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Salma Hayek is seen on May 14, 2025 in New York City
PREDIVNA!

FOTO Slavna glumica proslavila 59. rođendan u seksi crvenom bikiniju na palubi jahte: 'Još uvijek plešem'

Ikona stila i filmskog platna podijelila je fotografiju koja odiše čistom životnom radošću, a na kojoj pozira u zanosnom crvenom bikiniju na palubi jahte, s čašom osvježavajućeg pića u ruci, dok iza nje sunce zalazi u more, stvarajući prizor kao iz najljepših snova. Njezin osmijeh i energija poručuju jedno – život je lijep, a ona u njemu uživa punim plućima, nadahnjujući žene diljem svijeta.

Video sadržaj
književna preporuka miljenka jergovića

Povjesničar sadašnjosti, oksfordski profesor, novinar i novinski kolumnist, ali nadasve Europejac i dragocjen svjedok epohe

Knjiga "Domovine", podnaslova "Osobna povijest Europe", žanrovski je bastardan tekst. Riječ je, naime, o jednoj povijesti poslijeratne Europe, koja je istovremeno i osobna povijest jednoga britanskog Europljanina. Moglo bi se reći i da se radi o dvostrukoj memoarskoj knjizi: o memoarima Timothyja Gartona Asha, koji su istodobno i memoari jedne stvarne, a pomalo i imaginarne Europe.

Učitaj još