FOTO Mateo i Izabel Kovačić posjetili daleku zemlju! Otkriveno kojim su povodom išli i koga su podržali

Hrvatski nogometni reprezentativac, Mateo Kovačić, i njegova supruga Izabel snimljeni su tijekom posjeta New Yorku, gdje je Mateo, trenutačno u fazi oporavka od operacije Ahilove tetive, iskoristio slobodno vrijeme kako bi uživao u jednoj od najpoznatijih sportskih mečeva na svijetu – US Openu. Par je pozirao fotografima na ulazu u kompleks, a njihova usklađena odjeća privukla je pažnju. Mateo je odabrao jednostavan, ali stylish look s sivom kapom, crnom majicom kratkih rukava, tamnosivim hlačama i bijelim tenisicama, dok je Izabel bila elegantna u bijeloj dolčeviti, crnom sakou, crnim velvet hlačama i crnim kožnim čizmama, stvarajući pravi modni dvojac.

Tijekom boravka u New Yorku, par je uživao u teniskim mečevima, a posebno su pratili četvrtfinalnu borbu između Novaka Đokovića i Taylora Fritza. Đoković je još jednom pokazao svoju klasu i sigurnu igru, pobijedivši 6:3, 7:5, 3:6, 6:4, čime je osigurao svoje mjesto u polufinalu, a Kovačići su bili oduševljeni njegovim nastupom.

Osim toga, obitelj Kovačić nedavno je uživala u ljetovanju u društvu obitelji Luke Modrića. Obitelj Modrić, uključujući suprugu Vanju i djecu, bila je gost obitelji Kovačić, a zajedničko opuštanje na obali bilo je savršen način za uživanje u ljetnim danima. Mateo je potom podijelio niz fotografija na društvenim mrežama, gdje su obitelj i prijatelji pozirali u opuštenoj atmosferi, uživajući u miru i bezbrižnosti ljetovanja.

Nives Celzijus prvi put progovorila o novoj djevojci bivšeg supruga: 'Nismo si dobre, a ona je bolesno lijepa'

Krajem srpnja, obitelj Kovačić i Modrić uživali su i u druženju s Novakom Đokovićem te predsjednikom UEFA-e Aleksandrom Čeferinom. U sklopu opuštenog dana na otoku Korčuli, svi su se okupili u popularnom beach baru Moro na Vele Stupama, gdje su pozirali s Đokovićem, a obojica su se pohvalila potpisima i posvetama na bijelim majicama, što je bio još jedan trenutak koji će pamtiti. Svi su bili oduševljeni, a bar je na svom Instagram profilu podijelio sretne trenutke uz poruku: "Danas smo imali čast ugostiti legende."

Ovi trenuci iz privatnog života Matea Kovačića i njegove obitelji pokazuju koliko cijene obiteljsku bliskost, prijateljstva i uživanje u slobodnom vremenu, unatoč napornoj nogometnoj karijeri i svim izazovima koji dolaze s vrhunskim sportom.