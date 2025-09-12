Naša pjevačica imala je prometnu nesreću, otkrila i tko je s njom bio u autu: 'Plakala sam, najviše zbog sina'

Pjevačica i članica grupe Feminnem, Pamela Ramljak (45) na društvenim mrežama otkrila je da je imala prometnu nesreću s tek kupljenim automobilom. - Prije točno 4 mjeseca sam imala prometnu ni kriva ni dužna, 200 metara od naše kuće sa tek kupljenim autom, star je bio 10 dana, Kodiaq. Auto je totalna šteta, i samo ću reći, hvala dragom Bogu jer smo neozlijeđene. Auto je vrijedio svaki cent. Idemo dalje..., napisala je na Instagramu.

U komentarima je otkrila da joj je sin bio jako tužan zbog toga. Jedna pratiteljica napisala joj je da je i ona imala nesreću s praktički novima autom, a Pamela je odogovorila: "Užas, kažem ja mužu da sam ga bar vozila godinu dana pa ajde, nego čekaš ta auta mjesecima i onda te netko spuca kod kuće, e pa ja sam plakala, najviše zbog sina, on je bio pretužan, srećom nije bio sa mnom.

Inače, Pamela sa suprugom Mladenom Salajsterom ima dvoje djece, osmogodišnjeg sina Antuna i petogodišnju kćer Mariju, a po opisu i komentarima može se zaključiti da je s njom u autu tada bila kćerkica.

- Bitno da ste vas dvije dobro', napisala joj je voditeljica Mirna Maras Batinić, na što je Pamela dogovorila: 'Da, slažem se, sve drugo se promjeni.' Podsjetimo, Pamela se lani pohvalila kako si je kupila nekretninu u centru metropole za iznajmljivanje. S obzirom na to da se taj stan nalazi u starijoj zgradi, zahtijevao je temeljitu renovaciju. Pamela nije krila veliko uzbuđenje zbog ovo svog "projekta". Ovaj stan s visokim stropovima i prostranim sobama pružio joj je priliku da realizira svoje kreativne ideje za uređenje interijera, a ona nije krila da je jako uživala u svakom trenutku ovog procesa.

- Ne mogu vjerovati da sam stigla do čišćenja i dekoriranja. Ok, nedostaju još neki komadi, madrac, tepih i onaj dodir topline i doma, ali blizu sam. Tisuću radnih sati, znoja, žuljeva i sloma živaca - napisala je ponosna glazbenica i objavila fotografije adaptiranog stana. Njezini pratitelji oduševljeno su komentirali niz fotografija, a javila joj se i kolegica Žanamari Perčić te dodala: "Wow".