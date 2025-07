FOTO Lidija Bačić i u ležernoj kombinaciji mami uzdahe, duboki dekolte podigao prašinu

bend se okupio

Legendarni glazbenik održao oproštajni koncert jer zbog teške dijagnoze više ne može hodati

Ponovno okupljanje benda nakon 20 godina razveselilo je brojne fanove koji članove ovog benda nazivaju i herojima radničke klase. Koncert je završio s pet pjesama Sabbatha, a prije toga Ozzy je otpjevao četiri svoje pjesme iz samostalne karijere, a ranije su nastupali i Metallica, Guns N Roses, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Lamb of God, Halestorm, Anthrax, Rival Sons i Mastodon. Osbourne, Geezer Butler i Bill Ward zajedno su svirali najveće hitove kao što su ''War Pigs'', ''Iron Man'' i ''Paranoid'', dok je Ozzy s dugogodišnjim suradnikom Zakkom Wyldeom pjevao i "I Don't Know," "Mr. Crowley," "Suicide Solution," "Mama I'm Coming Home" te "Crazy Train."