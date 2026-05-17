FOTO Prezgodna Doris Pinčić u moćnom crvenom izdanju javila se uživo na Euroviziji

Večeras, u finalnoj večeri 70. izdanja Eurovizije, tijekom objave bodova hrvatskog žirija europskoj se publici javila Doris Pinčić Guberović. Poznata HRT-ova voditeljica i ovoga je puta privukla pozornost svojim odmjerenim, elegantnim i profinjenim izdanjem, još jednom potvrdivši status jedne od najprepoznatljivijih domaćih televizijskih osoba. Doris je za ovu posebnu prigodu zablistala u svom prepoznatljivom stilu, spojivši jednostavnost, ženstvenost i sofisticiranost u crvenoj boji. Njezin nastup pred milijunima gledatelja diljem Europe bio je još jedan trenutak koji je privukao pažnju domaće publike.

Podsjetimo, HRT je još prije nekoliko dana najavio da će upravo Doris ove godine imati čast obznaniti bodove hrvatskog žirija. “Još je samo tjedan dana ostalo do velikog finala! A sada je vrijeme da otkrijemo i tko će ove godine obznaniti hrvatskih douze points pred milijunima gledatelja diljem Europe”, poručili su tada s HRT-a. U nastavku objave dodali su kako će čast da prenese glasove hrvatskog žirija na najvećoj eurovizijskoj pozornici pripasti Doris Pinčić Guberović. Objava je odmah izazvala brojne reakcije pratitelja i gledatelja. Među onima koji su se javili u komentarima bile su i poznate osobe, poput bivše televizijske voditeljice i pjevačice Ivane Plechinger te Jelene Glišić. Obožavatelji su Doris uputili niz pohvala i poruka podrške, a komentari poput “Bravo”, “Najbolja Doris”, “Jedva čekamo” i “Doris kraljica ljepote” samo su dio pozitivnih reakcija koje su se nizale ispod objave.

Dok je Doris večeras predstavila glasove hrvatskog žirija, pažnja domaće publike usmjerena je i na hrvatske predstavnike, glazbenu skupinu Lelek. Ostaje vidjeti kako će se snaći na velikoj eurovizijskoj pozornici, hoće li osvojiti publiku te na kojem će mjestu završiti u ovogodišnjem finalu.