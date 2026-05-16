Jeste li čuli za 'eurovizijsko prokletstvo'? Evo kojoj državi prijeti ove godine, statistika je neumoljiva

Nakon objave redoslijeda finala jubilarne 70. Eurovizije, u Njemačkoj je zavladalo razočaranje. Njihova predstavnica Sarah Engels nastupila je druga, s pozicije koja među fanovima nosi zloglasni status. Ironično, njemačka je predstavnica izvukla "izbor producenata", što se smatra prednošću jer organizatori mogu pjesmu smjestiti na optimalnu poziciju. Međutim, producenti su Sarah Engels i pjesmu "Fire" smjestili na drugo mjesto, poziciju koja se desetljećima smatra najgorom u finalu Eurovizije i koju obožavatelji s razlogom nazivaju "ukletom".

Naime, ta je pozicija poznata kao "death slot" ili "mjesto smrti". Razlog je u statistici prema kojoj nijedna država u povijesti Eurovizije nije pobijedila nastupajući druga. Štoviše, izvođači s te pozicije često su završavali na dnu. Sukladno tome, jesma izvedena kao druga čak je devet puta bila posljednja, a tri puta je ostala bez ijednog boda.

Na tu temu vodile su se brojne diskusije i došlo se do zaključka da problem navodno leži u dinamici natjecanja. Gledatelji se na početku tek "zagrijavaju", a nakon drugog nastupa slijedi još mnogo pjesama pa izvedba lako izblijedi iz sjećanja do glasanja. Dodatni je problem za Njemačku i to što nastupaju između dva jaka izvođača - odmah nakon danskog favorita Sørena Torpegaarda Lunda i prije predstavnika Izraela, zbog čega bi mogli proći potpuno nezapaženo.

Zbog svega, prognoze nisu optimistične, a kladionice Njemačkoj daju manje od jedan posto šanse za pobjedu. Prema njima, slabije kotiraju još samo Belgija i Austrija. Hoće li se proročanstvo "mjesta smrti" i ove godine ispuniti, ostaje uskoro za vidjeti...

*dijelom uz pomoć AI