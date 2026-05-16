Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEPISANO PRAVILO

Jeste li čuli za 'eurovizijsko prokletstvo'? Evo kojoj državi prijeti ove godine, statistika je neumoljiva

First semi-final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
Foto: LISA LEUTNER/REUTERS
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
16.05.2026.
u 23:58

Dodatni je problem za Njemačku i to što su nastupili između dva jaka izvođača - odmah nakon danskog favorita Sørena Torpegaarda Lunda i prije predstavnika Izraela, zbog čega bi mogli proći potpuno nezapaženo

Nakon objave redoslijeda finala jubilarne 70. Eurovizije, u Njemačkoj je zavladalo razočaranje. Njihova predstavnica Sarah Engels nastupila je druga, s pozicije koja među fanovima nosi zloglasni status. Ironično, njemačka je predstavnica izvukla "izbor producenata", što se smatra prednošću jer organizatori mogu pjesmu smjestiti na optimalnu poziciju. Međutim, producenti su Sarah Engels i pjesmu "Fire" smjestili na drugo mjesto, poziciju koja se desetljećima smatra najgorom u finalu Eurovizije i koju obožavatelji s razlogom nazivaju "ukletom".

Naime, ta je pozicija poznata kao "death slot" ili "mjesto smrti". Razlog je u statistici prema kojoj nijedna država u povijesti Eurovizije nije pobijedila nastupajući druga. Štoviše, izvođači s te pozicije često su završavali na dnu. Sukladno tome, jesma izvedena kao druga čak je devet puta bila posljednja, a tri puta je ostala bez ijednog boda.

FOTO Grupa LELEK zasjala na Tirkiznom tepihu Eurosonga, pogledajte kako je bilo
First semi-final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
1/99

Na tu temu vodile su se brojne diskusije i došlo se do zaključka da problem navodno leži u dinamici natjecanja. Gledatelji se na početku tek "zagrijavaju", a nakon drugog nastupa slijedi još mnogo pjesama pa izvedba lako izblijedi iz sjećanja do glasanja. Dodatni je problem za Njemačku i to što nastupaju između dva jaka izvođača - odmah nakon danskog favorita Sørena Torpegaarda Lunda i prije predstavnika Izraela, zbog čega bi mogli proći potpuno nezapaženo.

Zbog svega, prognoze nisu optimistične, a kladionice Njemačkoj daju manje od jedan posto šanse za pobjedu. Prema njima, slabije kotiraju još samo Belgija i Austrija. Hoće li se proročanstvo "mjesta smrti" i ove godine ispuniti, ostaje uskoro za vidjeti...
*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Njemačka prokletstvo Eurovizija showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!