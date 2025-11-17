Naši Portali
VIDEO Kim Kardashian grcala u suzama zbog problema koji muči mnoge: 'Mozak će mi eksplodirati!'
Vecernji.hr
17.11.2025.
u 22:00

Reality zvijezda i poduzetnica Kim Kardashian na Instagramu je podijelila nikad iskreniji uvid u svoju borbu za odvjetničku licencu

U videu koji je podijelila sa svojih više od 354 milijuna pratitelja, reality zvijezda i poduzetnica Kim Kardashian briznula je u plač dok je opisivala pritisak uoči pravosudnog ispita u Kaliforniji. - Strašno sam umorna. Svaki put kad pomislim da sam korak bliže cilju, dogodi se nešto što me zaustavi. Osjećam se kao da će mi mozak eksplodirati - povjerila se kroz suze. Kako bi se u potpunosti posvetila cilju, poduzela je drastične korake i na četiri mjeseca otkazala sve poslovne obaveze i posvetila se isključivo ulozi majke i studentice, a svoje četvero djece poslala je na odmor kako bi osigurala potpuni mir za učenje.

Intenzivan režim učenja ostavio je traga i na njezinom fizičkom zdravlju, pa je zbog snažnih bolova u leđima morala nositi steznik. Dodatnu frustraciju, kako je ranije priznala, stvarala joj je i moderna tehnologija. Pokušala je koristiti ChatGPT za pomoć pri rješavanju pravnih pitanja, no popularni AI alat više joj je odmogao nego pomogao. - Često me navede na pogrešan odgovor pa zbog toga stalno padam na testovima. Tada se iznerviram i počnem vikati na njega - ispričala je uz osmijeh.

Unatoč svim žrtvama, 7. studenoga stigla je vijest koje se pribojavala - nije položila ispit. Iako je priznala da je razočarana, odmah je pokazala i svoju duhovitu stranu. - Pa… Još nisam odvjetnica. Samo glumim jednu vrlo elegantno odjevenu na TV-u - našalila se, aludirajući na svoju ulogu u seriji "All’s Fair". No, brzo se uozbiljila, poručivši: - Ovaj san mi znači previše da bih odustala. Šest godina sam na ovom pravnom putovanju i ostat ću potpuno posvećena dok ne položim - kaže Kim.

Podrška nije izostala pa joj je sestra Khloe poručila da je "neizmjerno ponosna", a prijatelji su je nazvali borcem. Svoju emotivnu ispovijest zaključila je snažnom porukom: - Pad nije neuspjeh, on je gorivo. Bila sam tako blizu da položim, i to me još više motivira. Idemo dalje! - poručuje vlasnica brenda SKIMS. Kim će sljedeću priliku za polaganje ispita imati u veljači 2026. godine.
showbiz reality zvijezda odvjetnica pravo suze ispit Kim Kardashian

