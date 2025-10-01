FOTO Kakva bomba! Ima 60 godina i savršeno tijelo! Otkrila je tajnu svoje vitke linije i mladolikog izgleda

Elizabeth Jane Hurley je jedna od najpopularnijih i najzgodnijih britanskih glumica i modela. Njezine najpoznatije filmske uloge su kao Vanessa Kensington u "Austin Powers: Međunarodni tajanstveni čovjek" i u "Bedazzeldu". Hurleyeve televizijske uloge uključuju E! originalna serija The Royals i Morgan le Fay u Runaways, temeljen na serijalu Marvel Comics.

Osim toga, Hurley je poznata i po svojim izazovnim fotografijama u bikinijima koje objavljuje na društvenoj mreži Instagram, a gdje je prati više od tri milijuna obožavatelja. Obožava bikinije, a pokrenula i svoju liniju kupaćih kostima. Ono što sve zadivljuje jest činjenica da ova glumica broji jubilarnih 60 godina, a mnogi se pitaju kako uspijeva održati tako vitku figuru. Jednom je otkrila kako joj je alkohol strogo zabranjen, osim u rijetkim situacijama kada se odluči "počastiti". U našoj galeriji iznad pogledajte seksi fotografije ove britanske glumice.

"Mislim da je to vjerojatno zbog mog rada s udrugom za borbu protiv raka dojke, stvarno sam slušala što govore o zdravlju. Naravno, kada stvarno pazite na svoje zdravlje, obično i izgledate bolje u isto vrijeme. Oni nam definitivno savjetuju da ne nosimo višak kilograma, da vježbamo, jedemo zdravo te izbjegavamo alkohol pa se trudim držati tih smjernica koliko god mogu. Gotovo uopće ne pijem alkohol. Također sam primijetila da kako starim, moje tijelo podnosi alkohol sve teže. Sada ga pijem isključivo kao rijetku poslasticu", ispričala je ona za Daily Mail.

FOTO Vlasnik Sokol Marića oženio se 40 godina mlađom Kolumbijkom koja dolazi iz poznate obitelji

Otkrila je i kako mamurluke podnosi puno gore nego kada je bila mlađa. "Dokazano je da vaše tijelo s godinama puno sporije prerađuje alkohol, a jetri je potrebna dodatna pomoć, tako da...", istaknula je prezgodna glumica.

Objasnila je i da izbjegava prerađenu hranu kako bi održala vitku figuru i mladolik izgled, te je dodala da ne prati "moderne" dijete. "Moji ukusi su jednostavni - ne pijem čudne zelene sokove i slično. Uvijek sam pazila na ono što jedem, oduvijek. Nikada nisam htjela jesti prerađenu hranu. Od tinejdžerskih godina sam gledala deklaracije na hrani. Jedem ono što bih nazvala sasvim normalnim, poput pečene piletine, pire krumpira i nekoliko različitih vrsta povrća. Definitivno nije nešto novo ili neobično", priznala je.

FOTO Gdje je nekad najpopularnija HRT-ovka? Evo kako danas izgleda novinarka koja s kolegom ima troje djece

Ono što je mnoge začudilo svakako je informacija da ne ide u teretanu, no ipak, vrlo je aktivna, a najviše od svega voli raditi u svom vrtu. Ono što njezinu kožu još uvijek čini tako mladolikom jer pravilo da na sunčanje ide prije devet ujutro i tek nakon 18 sati. - U suprotnom sam pod velikim suncobranom - istaknula je.