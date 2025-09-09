Naši Portali
OBITELJSKA IDILA

FOTO Justin Bieber objavio neodoljive fotke sa svojim sinčićem! Uživali su u prirodi

VL
Autor
Vecernji.hr
09.09.2025.
u 23:00

Slavni je pjevač objavio obiteljske prizore koje nikog od njegovih obožavatelja nisu ostavile ravnodušnim.

Američki pjevač Justin Bieber, 31-godišnjak, ponovno je privukao pažnju na društvenim mrežama, no ovog puta objavio je i dirljive fotografije sa svojim jednogodišnjim sinčićem Jackom Bluesom, kojeg ima sa suprugom, modelom i poduzetnicom Hailey Bieber. Na svom Instagram profilu, dobitnik Grammyja podijelio je nekoliko sretnih trenutaka u ponedjeljak, na kojima on i njegov sin zajedno uživaju u vožnji kajakom. Na fotografijama obojica gledaju u vodu, okrenuti leđima prema kameri. Justin je bio odjeven u crvenu trenirku, a nosio je i kapu u istoj nijansi.

Iako je poznato da par rijetko pokazuje lice svog sina, tako je bilo i ovaj put – maleni Jack sjedio je u očevom krilu, okrenut prema vodi, siguran i spokojan. Uz ove fotografije, Justin je objavio i nekoliko svojih selfija u istoj odjevnoj kombinaciji, uz kratki emoji trešnje.

Krajem kolovoza, Justin i Hailey (28), osnivačica brenda Rhode, proslavili su prvi rođendan sina Jacka. Hailey je na svom Instagramu podijelila niz fotografija s rođendanske zabave, uključujući jednu na kojoj se opušta uz prijateljicu Kendall Jenner pokraj bazena, te slike iz foto-kabine na kojima pozira sa sinčićem. Uz svaku je fotografiju napisala temu zabave: "Camp Jack", a u opisu je dodala: "Voditeljica kampa."

FOTO HRT-ova voditeljica nakon razvoda od poduzetnika u vezi je sa splitskim inženjerom! Zablistala je na špici
1/23

Ponosna majka posvetila je sinu posebnu objavu i na dan njegovog rođendana. Na jednoj fotografiji podiže sina u zrak sa širokim osmijehom, dok ga na drugoj nježno ljubi u čelo. "1 godina tebe, moj prekrasni dječače. Sretan 1. rođendan, Jack Blues, ti si radost", napisala je.

Sredinom kolovoza, Justin je također podijelio seriju fotografija s malim Jackom. Na jednoj od njih dječak sjedi naslonjen na veliki jastuk, noge mu vise preko očevih ramena, a Justin ga podržava rukama. Na drugoj fotografiji, Jack sjedi ocu na ramenima, dok treća prikazuje Justina sa zatvorenim očima dok podiže sina u zrak.

FOTO Okupile se zvijezde serije 'Bitange i princeze'! Pogledajte kako danas izgledaju
1/9

Podsjetimo, Hailey i Justin postali su roditelji u kolovozu 2024., svega tri mjeseca nakon što su obnovili bračne zavjete na Havajima. Par se vjenčao u rujnu 2018. godine.

