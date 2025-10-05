Naši Portali
DUGO JU NISMO VIDJELI

FOTO Jedna od naših najuspješnijih manekenki pokazala je svog deset godina mlađeg dečka: Predivni ste

Rijeka: Održane 10. Riječke stepenice, modna revija ispred hotela Bonavia
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
05.10.2025.
u 10:00

Vedrana Linardić objavila je fotografiju s odmora na kojem uživa u društvu dečka Matea Buljana Vedrića

Jedna od najpoznatijih hrvatskih bivših manekenki Vedrana Linardić objavila je na Instagramu fotografiju s odmora. Na fotografiji pozira sa svojim deset godina mlađim dečkom Mateom Buljanom Vedrićem. - Draga Vedrana, predivni ste. Ajme divota zaslužila si. Uživaj Vedrana - napisali su joj pratitelji ispod objavljene fotografije. Vedrana je u Rijeci završila Medicinsku srednju školu nakon koje je upisala Učiteljski fakultet i prije pet godina radila je odgojiteljica u vrtiću. 

 - Manekenstvo sam uvijek doživljavala kao hobi i izvrstan izvor zarade da si mogu priuštiti i uštedjeti za sve ono što volim i želim pa i danas prihvatim poneku ponudu, tako da sam zadovoljna. Rad u prosvjeti premalo je plaćen, definitivno je i nadam se da će se to u dogledno vrijeme promijeniti - izjavila je prije pet godina za Story. Tada se osvrnula i na svoje bivše veze s bivšim nogometašem Vedranom Ćorlukom i vaterpolistom Ivanom Capanom. - Život me stalno uči i daje iznova lekcije, kao što me i blagoslivlja divnim osobama, a takve su i njih dvojica -  zaključila je Vedrana. Poznato je i da je bila u vezi s bivšim trenerom nogometnog kluba Rijeka Radomirom Đalovićem koji je i sam igrao za ovaj klub i to u razdoblju između 2007. i 2011. godine, a u tom je periodu u javnost isplivala i priča iz privatnog života ovog nogometaša. Naime, Đalović je tada hodao s Vedranom Linardić koja je tada bila jedna od najpoznatijih hrvatskih manekenki.

Njezin bivši dečko, s kojim je u vezi bila sedam godina, bio je također nogometaš, bivši igrač Rijeke Matko Djarmati. No, Đalović i Linardić potrajali su tek oko godinu dana, a manekenka je potom bila u vezi s Vedranom Ćorlukom. Nakon prekida tromjesečne veze s Ćorlukom, Linardić je opet zaintrigirala javnost kad je viđena na proslavi Nove godine sa starom ljubavi - Đalovićem. No, navodno su se te 2012. godine slučajno susreli na dočeku u srpskom klubu Kolektiv. Svatko je bio sa svojim društvom, ali su se prijateljski pozdravili za dobra stara vremena. Vedrana Linardić, nakon što je još neko vrijeme bila viđena na javnim događanjima, poput Ultra Beach festivala 2014., danas živi znatno povučenije. Lijepa Riječanka posvetila se mirnijem životu. 

Rijeka: Održane 10. Riječke stepenice, modna revija ispred hotela Bonavia
