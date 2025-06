FOTO Gospodin Savršeni Šime pokazao je novi imidž, više nema svoj zaštitni znak

Šimu Eleza gledatelji su upoznali kao Gospodina Savršenog u istoimenom showu RTL-a gdje je stekao veliku popularnost. Brada je postala njegov zaštitni znak, a sada je na Instagramu podijelio fotografije od ovog vikenda koji je proveo u Makarskoj u društvu Miloša Mićovića, koji je također bio Gospodin Savršeni u prošloj sezoni showa, i pokazao je svoj novi imidže - bez brade. Nakon sudjelovanja u showu "Gospodin Savršeni" Šime je na RTL-u dobio još jedan angažman u emisiju 'Zeleni heroji'. U pet epizoda u ovo je emisiji kao voditelj s gledateljima istraživao pet ključnih tema koje oblikuju budućnost našeg planeta – transport, energiju, reciklažu, bioraznolikost i hranu. Svaka epizoda donosi priče inspirativnih pojedinaca te predstavljanje inovativnih projekata i svakodnevnih praksi koje mijenjaju svijet nabolje.

Foto: Instagram

- Privuklo me ponajprije novo iskustvo, to što je preda mnom bio izazov te što sam bio spreman pokušati. Naravno, privukla me i prilika da se počnem razvijati i u tom smjeru. Tema serijala mi se činila dobra, zanimljiva i svakako aktualna te mislim da je jako važno da svi budemo ekološki osviješteni koliko god možemo. A i spojio sam ugodno s korisnim jer, budući da mi je bilo stvarno jako lijepo snimati show 'Gospodin Savršeni', dobro je vratiti se ekipi s televizije te upoznati i neke nove ljude. Rekao sam – zašto ne! - ispričao nam je nedavno Šime što ga je privuklo ovoj emisiji. Ispričao nam je i kako se nosi s popularnosti koju mu je donio show.

- Najveća je razlika to što me puno, puno više ljudi prepoznaje. Jednostavno, pomiriš se s tim. Mnogi su gledali show i vidiš da te ljudi prepoznaju, da te gledaju, dođu se fotografirati, pozdravljaju. Ljudi koje uopće ne znam znaju viknuti: 'Šime, gledali smo te,' i mahnuti. Što se toga tiče, ima svakako razlike - rekao je Elez.

Upozna je nedavno i Maju Šuput, mnoge je nasmijala njezina priča da se malo uvrijedila kada je Šime u jednoj igri odabrao Franku Batelić, a ne nju. - I mene je nasmijala ta priča! Nisam očekivao da je moguće da baš do te mjere Maja prati show ili da će je do te mjere 'bocnuti'. To nisam mogao ni zamisliti. Ali ne čudi me da je pratila show, pa cijela regija je brujila o njemu, bilo je nemoguće izbjeći ga. Bila je to sve skupa baš smiješna situacija, anegdota - osvrnuo se Šime na priču s Majom Šuput.