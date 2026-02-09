Naši Portali
ZLATNI TERMIN

Srušeni rekordi! Evo koliko košta reklama od 30 sekundi na Super Bowlu, cijene su brutano porasle

09.02.2026.
Kupnjom reklamnog prostora tvrtke kupuju priliku da dosegnu više od 120 milijuna gledatelja koji reklame ne preskaču, već ih s nestrpljenjem iščekuju

Super Bowl 60 ponovno je srušio rekorde u cijeni oglašavanja, pretvarajući 30 sekundi emitiranja u najskuplji medijski prostor na svijetu. Cijena za pola minute reklamnog prostora na mreži NBC dosegla je prosječnih osam milijuna dolara, no neki termini prodani su i za vrtoglavih deset milijuna dolara, piše USA Today. Potražnja je bila tolika da je sav oglasni prostor rasprodan još u rujnu, što svjedoči o statusu Super Bowla kao marketinškog svetog grala. Očekuje se da je televizijska kuća samo od reklama tijekom utakmice ostvarila prihod do jedne milijarde dolara.

Razlog zašto su brendovi spremni platiti oko 266 000 dolara po sekundi leži u golemoj publici. Super Bowl jamči pažnju više od 120 milijuna gledatelja, a reklame su postale jednako važan dio spektakla kao i sama utakmica između Seattle Seahawksa i New England Patriotsa, a pauze za oglašavanje pretvaraju se u zaseban kulturni fenomen.

Kupnja medijskog prostora tek je dio troška. Naime, kad se uračunaju honorari za zvijezde poput Georgea Clooneyja i Matthewa McConaugheyja te višemilijunska produkcija, ukupna investicija jedne tvrtke za jednu reklamu penje se na iznos između 16 i čak 29 milijuna dolara, čineći je pravim blockbuster projektom.

Nevjerojatan rast cijena najbolje se vidi u povijesnoj perspektivi. Na prvom Super Bowlu 1967. trideset sekundi stajalo je danas malenih 37 500 dolara, a čak i u usporedbi s 2015., kada su se susreli isti timovi, cijena se s tadašnjih 4,25 milijuna dolara gotovo udvostručila. Ove godine dominirale su reklame s naglaskom na humor i umjetnu inteligenciju, što je privuklo i gotovo četrdeset posto novih oglašivača iz svijeta tehnologije i zdravstva.
