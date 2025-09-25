FOTO Glumac iz 'Lud, zbunjen, normalan' preminuo je sa samo 44 godine. U seriji je igrao sa suprugom

Bosanskohercegovački glumac Žan Marolt regionalnoj publici bio je najpoznatiji po ulozi političara Enesa Hadžiedhemćumurovića u seriji "Lud, zbunjen, normalan". Jednu od zapaženijih uloga u seriji imala je i njegova supruga, ponajbolja tamošnja glumica Tatjana Šojić, a koja je glumila Mariju, vlasnicu kafića "San Remo". Marolt je preminuo 11. srpnja 2009. godine, nakon duge i teške bolesti, a imao je samo 44 godine. Da je živ, danas bi glumac slavio 61. rođendan.

Nakon smrti supruga Tatjana više nije toliko aktivna na glumačkoj sceni, a osnovala je fondaciju "Žan Marolt", inače nezavisnu ustanovu koja promovira umjetničke i humanističke ciljeve. – Među nama je postojalo povjerenje, svatko od nas bio je individualac, svijet za sebe. Mi smo to njegovali.

Svatko je razvijao vlastite potencijale, nije nametao svoje mišljenje. Žan je dotakao živote mnogih ljudi na plemenit način. Bio je velika i dobra duša, fleksibilnog uma, lijepe duhovnosti, golem čovjek u svakom smislu – ispričala je za medije o Žanu.

Glumica je izgubila i roditelje, no najteže joj je pao iznenadni gubitak supruga. – O tome sam govorila jedino u sebi. Ide život, jedina konstanta je prolaznost života. Kad se gube najbliži i najdraži, to je kao da vas udari topovsko kugla u prsa, tu ostane rupa u kojoj s vremenom naraste neki organ koji luči tugu. Vrijeme učini da živite s tim. Volim vjerovati da je On na nekom lijepom mjestu i da mu je dobro – rekla je 61-godišnjakinja. Marolt je bio jedan od najuspješnijih glumaca svoje generacije i ostvario je brojne uloge u kazalištu, na televiziji i u filmovima, za koje je i nagrađivan. Od nagrada koje je osvojio za svoj rad, svakako se posebno ističe ona za najboljeg mladog europskog glumca koja mu je dodijeljena u francuskom gradu Angersu.

Glumio je u stranim filmovima ''Lov u Bosni'' i ''Nema problema''. Posljednju ulogu ostvario je u višestruko nagrađivanom bosanskohercegovačkom filmu ''Ostavljeni'', a od 1992. godine bio je stalni član Kamenog teatra u rodnom Sarajevu.

Podsjetimo, u jednom intervjuu za Večernji list koji je dala prije desetak godina Tatjana je otkrila samo mali dio svog privatnog života. Otkrila je da slobodno vrijeme provodi tako što se odveze u prirodu po dozu opuštanja, a hobiji i velika ljubav su joj jahanje i glazba. S gitarom se "druži" još od glazbene škole, a sviranje klavira i saksofona je, rekla nam je tada, samo za njezine uši.