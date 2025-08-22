FOTO Franka Batelić otkrila gdje uživa sa suprugom: 'Hvala, Vedrane'

Naša pjevačica Franka Batelić i njezin suprug, umirovljeni nogometaš Vedran Ćorluka uputili su se na odmor, a sada su na društvenim mrežama otkrili i gdje će točno provesti to razdoblje. Pjevačica se na Instagramu pohvalila s nekoliko fotografija iz Italije.

"Hvala, Vedrane, na fotki u Televisa Presenta stilu u vinogradima Toskane jer ja kao i inače ljeti, u galeriji imam isključivo slike mora, djece i hrane. Par dana u Firenzi je blago popravilo prosjek pa se sad nađe i još ponešto... Iako... Uglavnom pretežno hrana. Viva Italia!", napisala je u opisu objave.

Podsjetimo, par je krajem srpnja bio na ljetovanju sa sinčićem Viktorom i kćerkicom Gretom. "Ovi trenuci su zauvijek", poručila je tad Franka. Obitelj je uživala u šetnjama, vožnji brodom, na plaži...

Franka i Vedran nedavno su proslavili sedmu godišnjicu braka. Tim su povodom otputovali u Tursku, a nogometaš je objavio fotografiju iz jednog tamošnjeg hotela s pet zvjezdica. "Sretna godišnjica", napisao je. Franka je pokazala da su jeli baklavu. Da je atmosfera bila opuštena otkrili su sami supružnici. Dok je Vedran zabilježio nazdravljanje hladnim pivom, Franka je pokazala čime su se zasladili. "Ma baklava za sretnu godišnjicu", poručila je, otkrivši da su tradicionalnu tortu zamijenili lokalnim specijalitetom. Sudeći po objavama, večer je bila ispunjena smijehom i nježnošću za uspješan bijeg od svakodnevice.

Inače, riječ je o jednom od najluksuznijih odmarališta na Mediteranu, smještenom u mirnoj uvali okruženoj borovom šumom i tirkiznim morem, zbog čega je omiljena destinacija brojnih zvijezda. Među njima je i Maja Šuput, koja ga je prozvala "it mjestom za ljetovanje".

Ljubavna priča Franke i Vedrana započela je još 2012. godine, a svoju su ljubav okrunili brakom 21. srpnja 2018. godine u crkvi Pohođenja Blažene Djevice Marije u istarskim Balama. Njihovo vjenčanje i danas se pamti kao jedno od najglamuroznijih. U braku su dobili dvoje djece, petogodišnjeg sina Viktora i kćerkicu Gretu, a unatoč brojnim obvezama, redovito pronalaze vrijeme za sebe.

Tako su prije par mjeseci otputovali u Italiju na koncert popularnog talijanskog kantautora Jovanottija. Franka je svoje oduševljenje ovim glazbenim doživljajem podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu, opisujući ga kao nezaboravno iskustvo. Koncert Jovanottija, poznatog po hitu "L‘Ombelico del mondo", održan je u kultnoj milanskoj dvorani Unipol Forum. Franki i Vedranu na koncertu su se pridružili i prijatelji Zrinka i Luka, čineći ovu glazbenu večer još posebnijom. Pjevačica nije skrivala svoje impresije, a svoje je dojmove podijelila tijekom povratka u Zagreb.