FOTO Maja Šuput nakon razvoda i usred ljetne turneje zapalila mreže u izazovnom badiću

Maji Šuput kao i svako ljeto i ovo je ispunjeno brojnim nastupima, ali uspjela je uhvatiti i koji dan predaha i u novoj objavi na Instagramu pokazala je pratiteljima kako provodi trenutke odmora. Maja je svojim brojnim pratiteljima na Instagramu poslala kratku, ali jasnu poruku – "Out of office". Ova obavijest "izvan ureda" stigla je u obliku fotografije koja je u trenu zapalila društvene mreže i izazvala lavinu komentara. Pozirajući na stepenicama koje vode iz kristalno čistog mora, pjevačica je pokazala zavidnu figuru u elegantnom jednodijelnom kupaćem kostimu maslinasto zelene boje, ostavljajući sve bez daha. Njezini vjerni obožavatelji nisu dugo čekali da izraze svoje oduševljenje.

U samo nekoliko sati, objava je prikupila tisuće lajkova, a komentari su se nizali jedan za drugim, ispunjeni komplimentima. "Predivna si", "Majo slika ti je top", "Bravo Majo samo naprijed", "Najljepša slika bez konkurencije", "Majo, ja tebe obožavam i tvoj sam fun. Vrckava si, prštiš od pozitivne i lijepe energije, bezgranično si zabavna, prelijepa si i zgodna, kulturna žena koja nikad nikoga ne spominje i ne ogovara. Ti si naše hrvatsko čudo. Imaš prekrasnog sinčića- zvijezda je rođena. Sretno vam i uživajte" samo su neke od poruka koje su joj uputili pratitelji. Jedan od komentara posebno je simpatičan i svjedoči o Majinoj dugogodišnjoj popularnosti: "Sjećam se da sam imao 13 godina.. kad sam bio zaljubljen u tebe.. sad sa 33.. Hm i dalje".

Iza pjevačice je dinamičan period, kako na poslovnom, tako i na privatnom planu. Početkom lipnja, pjevačica je iznenadila javnost objavom da se nakon šest godina braka razvodi od supruga Nenada Tatarinova. U emotivnoj objavi na Instagramu, Maja je otkrila da je razvod finaliziran prijateljski te da ona i Nenad ostaju u odličnim odnosima, posvećeni zajedničkom odgoju njihovog sinčića Blooma. Naravno, gdje je Maja, tu su i medijska nagađanja. Nakon razvoda, sve su glasnija šuškanja o njezinoj navodnoj romantičnoj vezi sa Šimom Elezom, reality zvijezdom koji je glumio glavnu ulogu u njezinom spotu za ljetni hit "Nisam ja za male stvari". Spot, snimljen u raskošnoj vili u Istri, prštao je od kemije između Maje i Šime, a nedugo nakon toga, par je viđen zajedno na raznim lokacijama duž jadranske obale, od Korčule do Istre. Iako nijedno od njih nije službeno potvrdilo vezu, njihove objave na društvenim mrežama često su se poklapale, sugerirajući da provode vrijeme zajedno.