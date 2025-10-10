Naši Portali
WOW!

FOTO Evo što je Josipa Perišić radila dok je njezin suprug igrao protiv Češke: 'Fale tata i Sissy'

VL
Autor
Vecernji.hr
10.10.2025.
u 17:34

U domu obitelji Perišić ponovno je bilo veselo. Supruga našeg proslavljenog nogometaša Ivana Perišića, Josipa Perišić, na svom je Instagram profilu podijelila dirljive trenutke s proslave 13. rođendana njihovog najstarijeg sina Leonarda.

Dok je Ivan Perišić bio zauzet obvezama s hrvatskom reprezentacijom, njegova supruga Josipa pobrinula se da njihov najstariji sin Leonardo ima proslavu za pamćenje. Ponosna majka priredila je zabavu povodom njegovog 13. rođendana, a dom je ukrasila balonima i rođendanskom tortom. Na fotografijama koje je podijelila s brojnim pratiteljima, slavljenik Leonardo pozira s majkom i najmlađim bratom Lukom, koji se pridružio veselju.

Uz seriju fotografija koje možete pogledati OVDJE, Josipa je uputila i dirljivu čestitku svom sinu tinejdžeru, otkrivši pritom i simpatičan nadimak. - Sretan rođendan našem Leoncinu! Dječaku lavljeg srca i mom najvećem učitelju strpljenja. Volimo te - napisala je, dodavši u zagradi: "(Fale tata i Sissy, ali su sa nama tu)". Time je dala do znanja da, osim oca Ivana koji je bio na okupljanju reprezentacije, na proslavi nije bila ni njihova kći Manuela, no da su unatoč fizičkoj odsutnosti bili uz slavljenika u mislima.

Ivanu Perišiću najveću podršku pruža njegova srednjoškolska ljubav s kojom ima troje djece
Obitelj Perišić poznata je po tome da rado dijeli sretne obiteljske trenutke sa svojim obožavateljima. Tako su nedavno proslavili i 10. rođendan kćeri Manuele, koja je imala tortu s likom popularne pjevačice Taylor Swift, a u travnju je maleni Luka proslavio svoj drugi rođendan. Ivan i Josipa, koji su zajedno od srednjoškolskih dana, uz Leonarda, Manuelu i Luku stvorili su pravu obiteljsku idilu. Josipa je na jednom od svojih storyja podijelila i kako Leonardo pomaže oko kuće skupljajući lišće s djedom, pokazujući da ga odgajaju u vrijednu i odgovornu osobu.

Ljubavna priča Ivana i Josipe jedna je od onih koje traju cijeli život. Par se upoznao još u srednjoj školi u Splitu, gdje su navodno sjedili u istoj klupi u Ekonomsko-birotehničkoj školi. Iako je Ivanova nogometna karijera vrlo rano zahtijevala odlazak iz Hrvatske, njihova veza izdržala je sve izazove i udaljenost, dokazavši da je njihova ljubav uistinu snažna. Danas su jedan od najskladnijih domaćih parova.

FOTO Najmoćnija hrvatska odvjetnica prava je ikona stila: Obožava Chanel, YSL i prati modne trendove
Svoju dugogodišnju ljubav okrunili su brakom dva puta. Prvi put su se vjenčali 2012. godine pred matičarom, a osam godina kasnije, 2020., organizirali su i tajno crkveno vjenčanje u crkvi svetog Mihovila u Grohotama na otoku Šolti. Ceremoniji su prisustvovali samo najbliži članovi obitelji. Zanimljivo je da Josipa za tu prigodu nije kupovala novu vjenčanicu, već je dala suziti elegantnu haljinu dizajnerice Vivienne Westwood koju je nosila i na civilnoj ceremoniji. Iako svoj privatni život uglavnom drže podalje od javnosti, ovakvim objavama daju svojim pratiteljima uvid u skladan obiteljski život, a Josipa je neupitno najveća podrška svom suprugu u njegovoj impresivnoj karijeri.
showbiz slavlje rođendan sin Ivan Perišić Josipa Perišić

Avatar Scuderia
Scuderia
17:48 10.10.2025.

Nisam vidio da je Perišić igrao protiv Češke.

