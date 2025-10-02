FOTO Dinamov Albanac u dugogodišnjoj je vezi s lijepom brinetom, evo njihovih najromantičnijih fotki

Nesvakidašnja situacija dočekala je Dinamo u drugom kolu Europa lige. Naime, igrači trenera Marija Kovačevića protiv izraelskog Maccabi Tel Aviva igraju u Bačkoj Topoli, na najmodernijem srpskom stadionu. Posljedica je to nemile političke situacije i genocida Izraelaca nad narodom Palestine. Nakon prvobitne neizvjesnosti oko toga hoće li se utakmica uopće odigrati zbog potencijalnog izbacivanja Maccabija iz natjecanja, odluka je donesena, a jedan od najjačih aduta plavih na putu prema pobjedi je Arbër Hoxha.

Desnonogi albanski reprezentativac posljednjih par tjedana igra u životnoj formi, koja se manifestirala kroz golove i asistencije, prvo u velikom derbiju protiv Hajduka, zatim i u europskom trijumfu protiv turskog Fenerbahcea te naposljetku protiv njegovog bivšeg kluba Slaven Belupa. Osim na terenu, Hoxhi dobro ide i u privatnom životnu. Naime, 26-godišnjak je u dugogodišnjoj vezi s lijepom brinetom čije ime vješto skriva od javnosti.

Ipak, ovaj skladan par nije sramežljiv kada su u pitanju objave na društvenim mrežama, pa je tako Hoxhin Instagram profil pun romantičnih fotografija s djevojkom. Uglavnom je riječ o poziranju u ljetnom okruženju s morskom pozadinom, a dvojac je Božić prošle godine proslavio u gradu ljubavi - Parizu. Zanimljivo, Arbër je na posljednjoj objavi s dragom isključio opciju komentiranja, za razliku od njegovih ostalih fotografija ispod kojih se u posljednje vrijeme mogu pronaći samo komplimenti i hvalospjevi na račun odličnih igara.

Inače, Albanac je zapeo za oko hrvatske javnosti tijekom prošlogodišnjeg Europskog prvenstva u Njemačkoj, gdje je odigrao zapaženu epizodnu ulogu na utakmici Hrvatske i Albanije. Uoči početka u moru navijača na ulicama Hamburga pažnju je privukao Ukë Hoxha, otac Arbëra Hoxhe. Naime, ponosni otac pozirao je s hrvatskim navijačima, držeći i hrvatsku i albansku zastavu i tako poslao poruku fair playa i poštovanja.