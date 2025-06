FOTO 'Družimo se ponovno': Barbara Kolar zahvalila se kolegama i pozdravila s gledateljima

Jedno od najomiljenijih lica s malih ekrana, voditeljica Barbara Kolar, objavom na svom Instagram profilu poslala je poruku pratiteljima. Naime, popularna HRT-ova emisija ‘Kod nas doma’ završila je s emitiranjem za ovu sezonu i odlazi na zasluženu ljetnu stanku. Barbara se tim povodom oprostila od svoje vjerne publike i vrijedne ekipe koja svakodnevno radi na projektu. Uz fotografiju iz studija, uputila je riječi zahvale svima koji su doprinijeli uspjehu još jedne sezone. - Hvala svim dragim kolegicama i kolegama ispred i iza kamera na još jednoj sjajnoj sezoni ‘Kod nas doma’! Družimo se ponovno od 15. rujna - napisala je Kolar.

Njezina objava, iako najavljuje samo privremeni rastanak, potaknula je lavinu komentara. Mnogi su izrazili žaljenje što je neće gledati tijekom ljetnih mjeseci, ali su iskoristili priliku da joj upute brojne komplimente. Obožavatelji su istaknuli njezinu profesionalnost, ali i besprijekoran izgled koji je, kako kažu, iz sezone u sezonu sve bolji. - "Divna Barbara", "U radu profesionalna, izgledom sve bolja i bolja, linija divna", "Slažem se, izgledom sve bolja. Uvijek profesionalna, draga i jednostavna osoba!" - samo su neke od pohvala koje su se nizale ispod objave.

Podsjetimo, Barbara je nedavno još jednom oduševila svoje pratitelje, ovoga puta podijelivši dašak čarolije iz predivne Venecije. Nije riječ o običnom turističkom putovanju; Barbara nas je povela na sentimentalno putovanje kroz vrijeme, uspoređujući svoje nedavne dojmove s dragocjenim uspomenama iz djetinjstva, točnije iz davne 1979. godine. Njezina objava, prepuna živopisnih fotografija i iskrenih emocija, brzo je privukla pažnju i brojne pozitivne komentare. U svojoj najnovijoj Instagram objavi, Barbara Kolar otkrila je kako je ponovno posjetila Veneciju, grad koji za nju, čini se, ima posebno mjesto u srcu. "Venezia 1979. vs. 2025. Serenissima… uvijek čarobna…", započela je svoju objavu, odmah dajući naslutiti da će ovo biti više od pukog turističkog izvještaja. Podijelila je niz fotografija, među kojima se posebno ističu one koje uspoređuju njezino djevojačko izdanje na Trgu sv. Marka s današnjim, zrelim, ali jednako vedrim osmijehom na licu. Ta usporedba prošlosti i sadašnjosti, dječje nevinosti i odraslog uživanja, dala je cijeloj priči dublju, emotivnu notu.

VIDEO Idu Prester zatekao ovaj detalj kod Barbare Kolar: 'To mi je tako čudno, a ogromne najave'

- Bila sam nekoliko puta u međuvremenu, ali ono što je zajedničko prvom i zasad posljednjem izletu je dolazak s morske strane, kroz lagunu. Poseban osjećaj, čudesne vizure… U gradu još nema previše ljudi, taman za predivan vikend, dolce far niente na infuziju… Puno toga ovoga je puta bilo posebno, ali izdvojit ću vožnju gondolom. Ljudi često kažu kako je to za glupe turiste - OK, baš sam sretna što sam konačno u toj grupi - napisala je Barbara uz fotografije iz djetinjstva i one snimljene nedavno u Veneciji.