Barbara Kolar podijelila fotografiju snimljenu prije 46 godina i objavila priču koja je privukla pažnju

Poznata hrvatska televizijska i radijska voditeljica, šarmantna Barbara Kolar, ponovno je oduševila svoje pratitelje na društvenim mrežama, ovoga puta podijelivši dašak čarolije iz predivne Venecije. Nije riječ o običnom turističkom putovanju; Barbara nas je povela na sentimentalno putovanje kroz vrijeme, uspoređujući svoje nedavne dojmove s dragocjenim uspomenama iz djetinjstva, točnije iz davne 1979. godine. Njezina objava, prepuna živopisnih fotografija i iskrenih emocija, brzo je privukla pažnju i brojne pozitivne komentare. U svojoj najnovijoj Instagram objavi, Barbara Kolar otkrila je kako je ponovno posjetila Veneciju, grad koji za nju, čini se, ima posebno mjesto u srcu. "Venezia 1979. vs. 2025. Serenissima… uvijek čarobna…", započela je svoju objavu, odmah dajući naslutiti da će ovo biti više od pukog turističkog izvještaja. Podijelila je niz fotografija, među kojima se posebno ističu one koje uspoređuju njezino djevojačko izdanje na Trgu sv. Marka s današnjim, zrelim, ali jednako vedrim osmijehom na licu. Ta usporedba prošlosti i sadašnjosti, dječje nevinosti i odraslog uživanja, dala je cijeloj priči dublju, emotivnu notu.

- Bila sam nekoliko puta u međuvremenu, ali ono što je zajedničko prvom i zasad posljednjem izletu je dolazak s morske strane, kroz lagunu. Poseban osjećaj, čudesne vizure… U gradu još nema previše ljudi, taman za predivan vikend, dolce far niente na infuziju… Puno toga ovoga je puta bilo posebno, ali izdvojit ću vožnju gondolom. Ljudi često kažu kako je to za glupe turiste - OK, baš sam sretna što sam konačno u toj grupi - napisala je Barbara uz fotografije iz djetinjstva i one snimljene nedavno u Veneciji.

Barbarina objava nije ostavila ravnodušnima ni njezine pratitelje. Komentari su se nizali, prepuni lijepih riječi i podrške. "Za mjesec i sitno sam opet tamo, primam tipove i trikove...", napisala je jedna pratiteljica. Drugi su jednostavno ostavljali srca i komplimente: "Predivno!", "Prekrasna Barbara!", "Uvijek prekrasna ....Barbara a i Venezia...". Posebno se istaknuo komentar koji je potvrdio Barbarino mišljenje o gondoli: "Kad sam došla u Veneciju, osjećala sam se kao da sam došla doma... slažem se za gondolu, bravo Barbara". Ovo putovanje u Veneciju dolazi u godini kada je Barbara Kolar ponovno bila u središtu medijske pažnje kao jedna od voditeljica Dore 2025., hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije. Zajedno s kolegom Duškom Ćurlićem, suvereno je vodila ovaj glazbeni spektakl održan u Opatiji početkom ožujka. Njezina profesionalnost i šarm ponovno su došli do izražaja. Nakon napornog poslovnog angažmana, bijeg u čarobnu Veneciju zasigurno je bio dobrodošao predah.

