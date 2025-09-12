FOTO Anica Kovač promijenila imidž! Snimljena u društvu bliske osobe, nisu krile emocije

Naša bivša Miss Hrvatske i jedna od najuspješnijih manekenki te supruga našeg umirovljenog nogometnog reprezentativca Roberta Kovača, 49-godišnja Anica Kovač danas živi povučeno i rijeko je se može vidjeti u javnosti. No ipak, prije koji dan snimljena je u centru Zagreba, na Trgu Petra Preradovića, a gdje je bila u društvu modne agentice Tihane Harapin Zalepugin - koja ju je prije punih 30 godina pripremala za izbor za Miss svijeta.

Ono što je svakako ukralo pažnju jest njezina promjena imidža. Naime, Anica je pustila kosu i šiške te sada nosi bob frizuru, a koja joj je dala dodatnu notu sofisticiranosti i ženstvenosti. Ovime se Anica priključila omiljenom jesenskom trendu bob frizure kojeg gaje mnoge influencerice i svjetske zvijezde. Dame su tako pozirale nasmiješene i zagrljene.

Podsjetimo, u travnju prošle godine pisali smo kako se naša bivša misica pojavila na modnoj reviji brenda Elfs u društvu svoje starije kćeri Leticije. Anica je odjenula predimenzionirani sivi sako, crne tajice i štikle, a cijelu je modnu kombinaciju podignula cvijetom oko vrata i zalizanom frizurom. Njezina kći Leticija odjenula se upravo kako priliči njezinim mladenačkim godinama, a odabrala je bijelu majicu, cargo jeans hlače i skupocjene Balenciaga tenisice, čija cijena iznosi 875 eura.

Tko je majka Dominika Livakovića? Bila je u braku s bivšim državnim tajnikom, a danas ljubi zadarskog poduzetnika

Najljepše je kada kćeri dovoljno odrastu i postanu najbolje društvo svojoj mami. – S mamom je najbolje feštati, barem meni. Dobro se slažemo, sad još i malo bolje. Volim je najviše, uvijek hoće dobro, nije stroga, sve nam dopušta. To ne govorim zato što sad tu sjedi, nego zato što to stvarno jest tako – kazala je svojedobno 21-godišnja Leticija za IN Magazin kada je gostovala s mamom koja je prokomentirala odnos s kćeri.

– Jako sam na nju ponosna, ona je sad moja cura, velika. Nekako je drukčije i pričamo drukčije, družimo se, prijateljice smo, ali kad treba, odlučujem kao majka. Ta mlada generacija danas em puši, em ta usta ili te neke čudne slike, ja to ne volim, ali, evo, dajem joj priliku i mogućnost da se još malo nauči i da me gleda i sluša – dodala je iskreno Anica Kovač. Zbog posla našeg bivšeg reprezentativca i nogometnog trenera Roberta Kovača obitelj je prije četiri godine živjela u Monacu i tada je Anica u razgovoru za Gloriju progovorila o roditeljstvu.

FOTO HRT-ova voditeljica nakon razvoda od poduzetnika u vezi je sa splitskim inženjerom! Zablistala je na špici

– Nije važno hoće li mi djeca prolaziti s pet, ne želim ih gušiti. Cilj mi je da budu sretni, zadovoljni i zdravi ljudi, da odrastanjem u različitim sredinama nauče novi jezik i da kao obitelj ostanemo povezani. Pa i kroz sport, koji mlade čuva od loših stvari. Kad smo mi bili djeca, nismo se dali u kuću, a današnje klince treba tjerati da izađu – dodala je. Mlađu Viktoriju čak je zanimao i nogomet, dok se starija Leticija uz razne sportske aktivnosti bavi i dizajnom sportske odjeće. Kćeri su povukle maminu genetiku pa su obje manekenskih visina, no nijedna od njih nije krenula maminim stopama. Sin Roberta i Anice – 17-godišnji tinejdžer Marko visok je 210 centimetara, prerastao je sve u obitelji te se bavi košarkom.