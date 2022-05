Filip potpuno promijenio izgled i iznenadio žiri

Filip Vidović i Paula Jeričević u osmoj emisiji showa Nove TV "Ples sa zvijezdama" oduševili su izvedbom tanga i odlično uklopili plesne korake koje je u sklopu izazova svim parovima zadao Slavko Sobin. No pored plesa, bilo je nemoguće ne primijetiti novi izgled našeg glumca. Naime, njegove kovrče potpuno su nestale, a kosu je zalizao što ga je potpuno promijenilo.

''Super ti stoji ova frizura'', rekla mu je Franka.

'Dopalo mi se danas sve izvedeno'', dodala je Larisa.

Foto: Nova TV

“Stvarno je bilo fenomenalno. Klizili ste, bili ste napeti kad je to trebalo. Sve u svemu odlično”, kratka je bila Franka nakon nastupa Filipa i Paule. “Meni je jednostavno fantastično koliko ste vi predani jedno drugom, a to je jako teško postići. Odrađujete sve do kraja. Dopalo mi se danas sve izvedeno. Potrudio si se biti ozbiljan u svom karakteru.

Ovo što vi izvodite su ozbiljne plesne posture i bravo, bravo”, istaknula je Larisa te se kratko nadovezao Igor Barberić: “Kad se odvojiš od Paule daj još malo jači stav i osvojit ćeš sve desetke.” “Prvo bih želio pohvaliti koreografiju, jako lijepo i svaka čast. Samim time želim pohvaliti i tebe jer si bio dominantan i konstantan. Vidim da je napredak napravljen i sada samo stisni gas i naprijed dalje”, poticajan je bio Ciboci. Osvojili su 37 bodova žirija.

Podsjetimo, Filip se u show vratio nakon ozljede noge, zbog koje je pauzirao u uskršnjoj emisiji "Plesa sa zvijezdama".

Ove nedjelje gledali smo sedam različitih plesova, a to su paso doble, samba, cha cha cha, tango, slowfox, valcer i rumba, i svi oni moraju sadržavati i Slavkove koreografske elemente.

VIDEO: Stvari i dokumenti Marijane Seifert iz Big Brothera pronađeni su kod zagrebačkog Mosta mladosti