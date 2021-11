Fanovi zabrinuti zbog lica slavne glumice: 'Pretjerala je s botoksom, kao zaleđena je'

Holivudska mezimica, kako je brojni nazivaju, Nicole Kidman (54) trenutno boravi u New Yorku gdje promovira svoj novi film "Being The Ricardos" u kojem glumi Lucille Ball, ulogu za koju svi pričaju da bi joj mogla donijeti Oscara. No, dok neki komentiraju fantastičnu novu ulogu, drugi su počeli komentirati promjene na njezinom licu.

Na posljednjim fotografijama iz New Yorka Nicole spremno pozira fotografima i obožavateljima, no neki su primijetili kako na licu nema nijednu boru te da čak izgleda 'zaleđeno'.

Glumica inače u intervjuima često ističe kako joj neke uloge uzimaju puno energije pa njezini obožavatelji sada komentiraju kako je to možda razlog zbog kojeg se odlučila podvrgnuti botoksu.

Foto: profimedia

"Kako joj lice čudno izgleda", "Vidi se da se pokušavala popraviti, ali možda ipak malo previše", "Mislim da je malo pretjerala s botoksom", "Izgleda malo zaleđeno", pisali su na društvenim mrežama.

Podsjetimo, nakon objavljivanja hit serije "Slom", svi su počeli komentirati da je pretjerala s botoksom pa su se javili čak i profesionalni estetski kirurzi.

"Izgleda svježe, no sve je to posljedica injekcija koje ubrizgava u lice i vrat, a koje vraćaju licu mladolik izgled", rekao je jedan liječnik onda za američke medije.

Bivši suprug Nicole Kidman, Tom Cruise, baš je nedavno punio medijske stupce iz istog razloga.

