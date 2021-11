'Došla sam u bolnicu u 21. tjednu trudnoće, a tamo me dočekao papir na kojem je pisalo - pred pobačaj'

Dugogodišnja RTL-ova novinarka Marija Pajić prije dvije godine postala je majka dječaka Ive. No, njezin put do majčinstva nije bio posut ružama. Umjesto slatkog iščekivanja prinove iz sigurnosti svog doma Marija je čak 120 dana provela u bolnici, a Ivo je naposljetku na svijet stigao sa samo 1600 grama i to mjesec dana prije predviđenog termina.

Sinova hrabrost motivirala ju je da napiše slikovnicu o prijateljstvu i zahvalnosti 'Kapetan Ivo u lovu na dugu' koju je nedavno izdala, a sada se na društvenim mrežama ponovno prisjetila dana koji su prethodili dolasku njezinog malenog borca na svijet.

- Nedavno sam gledajući tv prepoznala zvuk inkubatora. Bila sam u kuhinji, ali točno sam znala taj zvuk koji sam slušala dan/noć na zagrebačkom Svetom Duhu krajem kolovoza prošle godine. Zanimljivo, nije me prošla ni jeza ni strah, samo neka uspomena koju sam zaboravila. Zamisli, dođeš u 21. tjednu trudnoće u bolnicu i oni ti napišu na papir pred pobačaj. Sreća pa si prgav na mamu i nisi slušao njihove prognoze iako si 100 dana radio probleme tek toliko da se zna da stiže raketa od 1600 grama. Uostalom, kakva bi ja to kraljica bila da nisam rodila junaka. Svake godine rodi ih se 2500, a njihova hrabrost ne stane u ovaj opis jer kada si stvoren da se istakneš, teško ćeš se uklopiti - napisala je Marija u emotivnoj objavi posvećenoj sinu.

Ivo je danas zdrav i veseo dječak, a o dramatičnim mjesecima koji su prethodili njegovu dolasku na svijet Marija je svibnju ove godine otvoreno progovorila za Večernji list.

– Na svoju žalost, nisam ispala trudnica iz žurnala. Pet najljepših mjeseci i odjednom drama. Kao da su mi oteli trudnoću. Prvi put u životu završila sam u bolnici i onda tamo ostala četiri mjeseca sama sa svojim mislila dok je vani harala pandemija. To da je moj partner Antonio danas predivan otac valjda mi je nagrada za uloženu snagu i trud. No i dalje mislim da na odjelu patologije trudnoće treba jedan dobar psiholog koji će sa svim tim ženama koje čuvaju trudnoću porazgovarati. Kažem, mene je život pomazio pa sam dobila doktoricu Ivanku Bekavac sa zagrebačkog Svetog Duha koja je sve to u jednom. U moru obaveza, jer ti doktori doista nemaju sekunde odmora, ona je zajedno s dr. Hafnerom uvijek pronašla vremena za razgovor sa mnom. Očito je naš put do najljepše bebe morao biti teži – ističe Marija koja se nakon samo tri mjeseca vratila na posao u redakciju RTL Exkluziva.

– Kod nas je tata na rodiljskom tako da super funkcioniramo, ja sam se relativno brzo vratila na posao. Naravno, uz pomoć mojih roditelja sve je lakše, uostalom koji to baka i djed ne žele provoditi svaku minutu sa svojim unukom. Mi imamo sreće da se oko Ive svi hrvaju. S obzirom na to da Antonijevi roditelji žive u Dubrovniku, Ivo je već odvalio nekoliko puta 500 kilometara gore – dolje, ali takva mu je sudbina – kazala je nedavno Marija Pajić.

Foto: Danijel Galić

VIDEO Pogledajte Večernjakov podcast s Alanom Hržicom