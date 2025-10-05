Fakir iz Madrida hodao je po oštrim noževima, Martina Tomčić mu poručila: Zastrašujuće, nimalo ugodno za gledati

U drugoj audicijskoj epizodi dvanaeste sezone Supertalenta, show je priredilo novih desetero kandidata s raznovrsnim talentima. Na pozornicu je prvi zakoračio neobični kandidat s Tajvana Papi Bucket i odmah osvojio pažnju i osmijehe u publici. Svoju priču započeo je otkrivši da je studij fizike odlučio zamijeniti za glazbu na gumenim kokošima! Uz izvedbe među kojima su i pjesme članice žirija Maje Šuput, razveselio je sve prisutne i izazvao oduševljenje. Publika ga je nagradila gromoglasnim pljeskom, dok je Davor Bilman toliko uživao u izvedbi s kokoškama da je gotovo izazvao svađu s Majom. Iako je od Martine Tomčić dobio „NE“, od ostatka žirija Papi je dobio prolaz i tako prošao u drugu fazu natjecanja. Sljedeći je na scenu stigao Roko Kolarić, zaljubljenik u svemir, oceane i glazbu. U želji da ostvari svoje pjevačke snove, Roko je pred žirijem izveo moćnu rock pjesmu „Teške boje“. „Ti si toliko sladak, skroman i simpatičan, ali potpuno si me razoružao kad si zapjevao ovu rokersku pjesmu.. Nisam očekivala ovako snažan vokal“, oduševljeno je rekla Maja Šuput, a žiri mu je jednoglasno omogućio prolazak u sljedeći krug.

Nakon glazbe i smijeha, došao je red i na ples. Iz Kolumbije je stigao plesni par Tatan i Ingrid koji su odličnom energijom raspametili publiku. Simpatičnom i vedrom Tatanu ples je, kako kaže, pomogao prebroditi najteže trenutke u životu: gubitak majke, oca i brata. U svemu tome najveću podršku pronašao je u Ingrid, koja mu je postala poput obitelji. „Život mu je zadao previše udaraca, ali divim mu se jer je sve izdržao“, rekla je njegova plesna partnerica. Njihova vatrena izvedba salse bila je toliko očaravajuća da su se i voditelji pridružili žiriju za stolom. „Ja bih dao sve da dođete ponovno“, poručio je oduševljeni Davor Bilman, a Tatan i Ingrid zasluženo su dobili četiri „da“. Ivan Barišić, podcaster poznat po razgovorima s brojnim sportašima, odlučio je u drugoj audicijskoj epizodi predstaviti svoj talent za imitacije. Na audiciji je pokušao oživjeti glasove poznatih osoba poput Ćire Blaževića, Zdravka Mamića, Luke Modrića, pa čak i Donalda Trumpa. Ipak, unatoč trudu, njegove izvedbe nisu uspjele oduševiti žiri. Prvi „X“ pritisnuo je Fabijan, a ubrzo zatim i Martina, koja mu je poručila: „

Amaterski talent. Na tulumu s prijateljima top, ali na ovakvoj pozornici, doista ne“. Vedrom energijom i osmijehom žiri je nakon njega šarmirao Elvedin Hegić. Iako zna biti ozbiljan „samo kad baš mora“, simpatični mađioničar pokazao je da mu je humor jednako jak adut kao i talent. Prve trikove naučio je još kao dječak s deset godina, a danas svoj hobi pretvara u pravu čaroliju. „Želja mi je osvojiti titulu najboljeg hrvatskog Supertalenta i napraviti bazen pored kuće“, našalio se Elvedin prije nastupa. Na pozornici je izveo nekoliko mađioničarskih trikova s kartama koji su oduševili publiku i žiri. Čak je i Martina Tomčić, koja inače nije ljubiteljica mađioničara, priznala da ju je potpuno osvojio. Elvedin je dobio četiri „da“ i zasluženo prošao audiciju. Da glazba uistinu može povezati generacije dokazao je ansambl Bum Bam iz Labina. Djeca različitog uzrasta, predvođena entuzijastičnim profesorom, donijela su svoj pravi mali orkestar sa sedamnaest različitih instrumenata. „Vi ste toliko sretni kad ovo radite. To je nevjerojatno za gledati“ – oduševljen je rekao Fabijan Pavao Medvešek. Pravu dozu adrenalina na pozornicu je donio Fakir Testa, 44-godišnjak iz Madrida, koji je svojom šokantnom izvedbom ostavio i publiku i žiri bez daha. U točki koja je mnogima bila teško gledljiva, Fakir je najprije hodao po oštrim noževima, a zatim visio vratom na jednom od njih. Iako su članovi žirija jedva uspjeli pogledati nastup do kraja, njegova izvanredna kontrola, hrabrost i nevjerojatna vještina ostavili su snažan dojam.

„Zastrašujuće, nimalo ugodno za gledati, ali da je talent – jest“, poručila je Martina Tomčić, dok mu je cijeli žiri dao prolazak dalje. Vidno uzbuđen nakon nastupa, natjecatelj je kratko priznao: „Najviše sam sretan što sam živ. Preživio sam!“ Na pozornicu je sljedeći zakoračio Milan Mrgan, strastveni ljubitelj folk glazbe s bogatim iskustvom nastupa po feštama i zabavama. „Dajte mi aplauz da mi tremu otjerate“, rekao je simpatično već na početku audicije, osvojivši publiku svojim šarmom. Iako je njegov nastup završio s tri „iksa“ od Maje, Fabijana i Martine, posljednji ton koji je otpjevao toliko je impresionirao žiri da su ga zamolili da otpjeva još jednu pjesmu. Unatoč boljoj izvedbi, Milan ipak nije uspio izboriti prolazak dalje. Pravi akrobatski spektakl u zraku priredile su dvije prijateljica „Duo Lyrica“, čiji je nastup oduzeo dah i publici i žiriju. Na jednom kolutu zajedno su izvele emotivnu i tehnički zahtjevnu točku koja je spojila snagu, eleganciju i duboku emociju. „Wow!“ – ponavljala je Maja Šuput tijekom cijelog nastupa, dok je publika u tišini pratila svaki njihov pokret.

„Mi ovako nešto još nismo vidjeli na ovoj pozornici“, istaknula je Martina Tomčić, fascinirana njihovom kreativnošću i izvedbom. Duo Lyrica zasluženo je dobio jednoglasni prolaz žirija. „Vas dvije zajedno možete sve“ - zaključio je Fabijan Pavao Medvešek. Za kraj večeri, posebnim nastupom drugu audicijsku emisiju zaokružio je Did Tunja. Na Supertalent je stigao sa željom da na toj pozornici završi svoju karijeru i posljednji put zahvali svom najboljem prijatelju na više od 20 godina zajedničkog rada. Njegova audicija, koju je pripremio u potpunoj tajnosti, bila je emotivna posveta dugogodišnjoj suradnji, ali i svim nezaboravnim susretima s publikom tijekom karijere, a žiri, vidno emotivan nakon nastupa, omogućio mu je prolazak u sljedeći krug.