Sjećate li se nje? Počela je kao hostesa u 'Kolu sreće', a danas slavi 56. rođendan

Tada ju je publika zavoljela kao hostesu u popularnom showu “Kolo sreće”, gdje je 1993. godine radila uz legendarnog voditelja Olivera Mlakara. U to vrijeme, kao studentica, taj je posao prihvatila kako bi zaradila za studentski džeparac.
Do 2008. godine radila je kao voditeljica i novinarka u brojnim zabavnim i mozaičnim emisijama, među kojima su “Zlatni gong”, “Ljudi smo”, “Dugo toplo ljeto”, “Život uživo sa stilom”, “Život je lijep” i “Dan za danom”.
Kasnije je nastavila karijeru urednice u nizu televizijskih formata, uključujući “Malo misto uživo”, “8. kat”, “Pjevaj moju pjesmu”, “Šušur” i “Oliver i prijatelji”. Od 2015. godine bila je urednica humoristično-zabavnog projekta “Satirikon” te je uređivala i emisiju “Kod nas doma”.