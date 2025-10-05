Sjećate li se nje? Počela je kao hostesa u 'Kolu sreće', a danas slavi 56. rođendan

Tanja Tušek danas slavi 56. rođendan, a svoj televizijski put započela je još početkom devedesetih.
Foto: zeljko hladika
Tada ju je publika zavoljela kao hostesu u popularnom showu “Kolo sreće”, gdje je 1993. godine radila uz legendarnog voditelja Olivera Mlakara. U to vrijeme, kao studentica, taj je posao prihvatila kako bi zaradila za studentski džeparac.
Foto: Robert Anic/Vecernji list
Sa 16 godina nije bila sigurna treba li se posvetiti karijeri modela ili rada na televiziji. Televizijski posao je pobijedio, a na kraju je diplomirala na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. 
Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL
Vrlo brzo postala je jedno od omiljenih lica s malih ekrana, a njezin rad nije se zaustavio samo pred kamerom.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Do 2008. godine radila je kao voditeljica i novinarka u brojnim zabavnim i mozaičnim emisijama, među kojima su “Zlatni gong”, “Ljudi smo”, “Dugo toplo ljeto”, “Život uživo sa stilom”, “Život je lijep” i “Dan za danom”.
Foto: Robert Anic/Vecernji list
Kasnije je nastavila karijeru urednice u nizu televizijskih formata, uključujući “Malo misto uživo”, “8. kat”, “Pjevaj moju pjesmu”, “Šušur” i “Oliver i prijatelji”. Od 2015. godine bila je urednica humoristično-zabavnog projekta “Satirikon” te je uređivala i emisiju “Kod nas doma”.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Prije dvije godine bila je jedna od autorica emisije "David Skoko: Motor, loza, kuhača"
Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
O privatnom životu Tanja je uvijek govorila malo. Poznato je tek da je u stabilnoj vezi sa zagrebačkim odvjetnikom.
Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Foto: Robert Anic/Vecernji list
Foto: Nina Djurdjevic/PIXSELL
Foto: zeljko hladika
