FOTO Otkriveno čime se danas bavi Sanaderova supruga! Rijetko ga je posjećivala u zatvoru, a evo zbog čega

Datuma 31. srpnja domaću je javnost iznenadila vijest kako je, prema odluci Županijskog suda u Sisku, bivši premijer Ivo Sanader, koji je izdržavao zatvorsku kaznu u Lipovici, pušten na uvjetnu slobodu. Odluka je donesena na sjednici vijeća, tada je doznao Večernji list od osoba bliskih Ivi Sanaderu. Već idućeg tjedna, točnije 4. kolovoza Ivo je izašao iz kaznionice u Lipovici.

Bivši hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a u Lipovici je služio kaznu od 18 godina zatvora, nakon što mu je Županijski sud u Sisku odobrio uvjetno puštanje nakon provedenih više od 10 godina iza rešetaka. Sutkinja Županijskog suda u Sisku Božena Perić objasnila je okolnosti pod kojima je bivši premijer Ivo Sanader izašao na uvjetnu slobodu, navodeći da on ima 15 dijagnoza i 72 godine života. U izjavi za medije Perić je objasnila razloge zašto je Sanader pušten na uvjetnu slobodu iz kaznionice Lipovica, nakon što je odslužio dvije trećine kazne. "Radi se o zatvoreniku koji ima 72 godine, ali to nije bilo od utjecaja, nego svi oni razlozi bili su bitni da smo odlučili prihvatiti uvjetni otpust", kazala je sutkinja Županijskog suda u Sisku.

Ivo Sanader bio je osuđen na jedinstvenu kaznu od 18 godina zatvora. Zbog izvlačenja novca iz javnih poduzeća u crni fond HDZ-a i neevidentirane donacije, dobio je 7 godina zatvora. Za primanje 17,5 milijuna kuna od Stjepana Fiolića zbog pogodovanja pri prodaji zgrade Ministarstvu, osuđen je na 6 godina. Za primanje mita od 10 milijuna eura za prepuštanje upravljačkih prava nad Inom mađarskoj naftnoj kompaniji, dobio je 6 godina zatvora.

Tko je suprug Simone Mijoković? Stariji je 18 godina, a istina o njegovom poslu sve iznenadi

No neki se ovih dana također prisjećaju i njegova privatnog života te se pitaju - gdje je supruga Mirjana Sanader? Inače, ona je arheologinja koja je godinama radila na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je 1983. godine na sveučilištu u Innsbrucku, a dugi niz godina predavala je antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju te od 2000. do 2005. bila voditeljica katedre. Vodila je arheološka istraživanja rimskog logora Tilurium kraj Trilja i objavila niz znanstvenih radova te knjiga.

U braku s bivšim osuđenim premijerom je od 1978. godine, a otkad je otišla u mirovinu, javnost ju je rijetko viđala. Na vjenčanju kćeri Brune na Hvaru nije skidala osmijeh s lica, a odlučila se za kombinaciju crne suknje od tila i zanimljivog sakoa, koju je osvježila crvenom torbicom. Mirjana je danas u mirovini, a mediji su špekulirali kako bi je javnost nakon niza godina mogla vidjeti na izlasku supruga iz zatvora, no to se nije dogodilo. - Voljela je svima, a najviše mužu, govoriti što i kako da radi, pa mu čak i sugerirati političke odluke. Primijetio sam da je bila desnijih političkih stavova od njega, a nikako nije podnosila SDP-ovce, uvijek je protiv njih nešto rogoborila - u razgovoru za Jutarnji 2011. godine ispričao je nekadašnji Sanaderov bliski suradnik.

Pjevala je četnicima u Vukovaru pa se poslije branila kako je bila natjerana, a danas 'kopa' po kontejnerima

Mediji su pisali i o tome da su se njezini posjeti Sanaderu u pritvoru s vremenom prorijedili, a ni na sudskim ročištima mu podršku iz publike nisu pružali članovi obitelji, pa čak ni braća. Navodno je bio razlog taj kako bi Sanader zaštitio svoje najmilije. - Naravno da mu i Mirjana rijetko dolazi kad je novinari svaki put dočekaju pred pritvorom s neumjesnim pitanjima - dodatno je tada povjerio Sanaderov bivši suradnik. Osim toga, mnogi se sjećaju i kolovoza 2011. godine kada je Mirjana Sanader nakon posjeta supruga u zatvoru pobjegla od novinara te je sjela u automobil nepoznatih ljudi.

Inače, ona je u sedam godina premijerskog mandata supruga Ive Sanadera dala samo jedan ili dva intervju, ali na temu arheologije, nikada kao premijerova supruga. Ivu je pratila samo na protokolnim događanjima na kojima je to bilo nužno.