Evo što misle domaći komičari: Gdje je granica između humora i neukusa?

Jedan od najpoznatijih američkih komičara Louis C.K. ponovno se našao na udaru javnosti. Podsjetimo, autor briljantnih TV serija “Louie” i “Horace & Pete” lani je doživio lavinu napada nakon što je otkriveno da je godinama masturbirao ispred kolegica. Zbog toga su mu propali brojni angažmani.

Ricky Gervais ga brani

Louis se vratio krajem prošle godine, no javnost ga je ponovno napala, ovog puta zbog loše šale, i to na račun trans-osoba, ali i učenika preživjelih u pucnjavi u školi Parkland.

– Tko je zvao te klince da svjedoče u Kongresu? Što su oni napravili? Gurnuo si nekog debelog klinca ispred sebe da bi preživio i sad te moram slušati – kazao je C.K. u audioisječku snimljenom na jednom od nastupa. Nakon javne objave tog nastupa vrlo su ga brzo napali na društvenim mrežama, a pogotovo su bili gnjevni roditelji poginule djece. S druge strane, branili su ga komičari predvođeni Rickyjem Gervaisom, koji je kazao kako sloboda govora ne bi trebala ograničavati s čime se može, a s čime ne šaliti.

Prešao je granicu

A što kažu naši poznati komičari? Za Marijanu Perinić postoji ogromna razlika između dobre i loše šale. – Kao svaki komičar, on je išao na aktualnu temu jer zna da će ljudi na to intenzivno reagirati, ali je po mom mišljenju prešao granicu. Granice, kako u svakom poslu, tako i u stand-upu ipak moraju postojati. Komičari se najviše sprdaju na svoj račun, na neke generalne /univerzalne teme i istine, a ako se hoće ići lokalno, onda je najslađe udariti po političkoj garnituri koja to zaslužuje, a ne po djeci i obiteljima koja su do kraja života traumatizirana.

Stvar je po meni jednostavna – granica je prijeđena jer ulazi u domenu humora kojim samo psihopat može biti istinski oduševljen. Ja se, primjerice, nikad ne sprdam oko bolesti jer mi je to izopačeno i smatram da ima puno zanimljivijih, luđih i plodnijih tema za jako dobar humor. Evo, npr., naši političari, pa to je nepresušna tragikomedija koja se piše sama od sebe. Ja godinama upravo njih zezam, najviše našu predsjednicu, a dobila sam svega nekoliko ružnih poruka od nekih nepoznatih u inbox i tu priča staje – kaže Perinić.

Peđa Bajović misli kako ne postoji loša šala. Postoji samo šala i nakon nje ili smijeh ili izostanak istog. – Onog trenutka kada komičar krene razmišljati o tome smije li se o nečemu ili ne smije šaliti, ugrožava temelj svoje profesije – slobodu! Ima kolega koji se prema ovom pitanju postavljaju vrlo oportuno – i ne talasaju previše; kod nas je to o Bogu, domovini i braniteljima, dok dio njih doista i nema mišljenje o kontroverznim temama i drže se onih običnih. Međutim, princip mora ostati isti – nema ograničenja! Sve ostalo treba ostati na reakciji publike, uživo u klubu ili kazalištu. S druge strane, javnost nas prati i putem medija koji sebi dopuštaju i to da određuju što je dobar ukus, a što ne. Ovo što sam vidi u prilogu CNN-a je to – ne izvještavanje, već osuda – kaže Bajović.

Aleks Curać Šarić član je Lajnap kolektiva i jedan od onih koji je poznat po šalama o muško-ženskim odnosima.

– Po meni nema teme na koju se netko može našaliti, bio taj netko komičar ili ne, ali kod komičara bi trebalo biti bitno da je i drugima smiješno jer ipak je tu nekakva publika u pitanju. Gdje je ta granica dobrog ukusa, zna svatko za sebe i ja kao komičar imam svoju. Humor je subjektivan, ali po meni ima tu jedna komponenta koja je jako bitna. Ona je odgovor na pitanje – od kuda dolazi ta šala? Dolazi li iz mjesta humora ili stvarnog mišljenja. Ljudi koji prate moju komediju znaju da sve moje šovinističke šale dolaze iz mjesta humora i da je moj stav o ravnopravnosti među spolovima jasan i nema veze s materijalom čiji je cilj nasmijati ljude šalama o muško-ženskim odnosima – mišljenja je Curać Šarić.

