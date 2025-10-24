Naši Portali
u francuskoj je

FOTO Ella Dvornik podijelila fotografiju konobara i uputila važnu poruku, evo što je napisala

Foto: YouTube screenshot
Vecernji.hr
24.10.2025.
u 21:15

Kao podsjetnik da ćemo i mi i ovaj čovjek sa snimke nestati jednog dana i nitko neće ni znati da smo postojali. Samim time neće postojati ni naši stavovi, snovi, želje, ciljevi, sramote, mišljenja, ograničenja... Nadam se da ste dobro živjeli danas - poručila je Ella

Naša influencerica Ella Dvornik trenutačno uživa na putovanjima. Naime, Ella se prvo na Instagramu javila iz Barcelone, nakon nekoliko dana otkrila je, pak, da je u Parizu. Ova influencerica ne skriva na društvenim mrežama koliko uživa, ali i da joj zadovoljstvo često pričinjavaju male stvari. Tako je podijelila i snimku na kojoj uživa u krafnama, a javila se i na Storyju. Tamo je podijelila fotografiju jednog konobara dok polira čaše te uz to uputila važnu poruku. 

- Evo vam random trenutak u vremenu iz Pariza - kao podsjetnik da ćemo i mi i ovaj čovjek sa snimke nestati jednog dana i nitko neće ni znati da smo postojali. Samim time neće postojati ni naši stavovi, snovi, želje, ciljevi, sramote, mišljenja, ograničenja... Nadam se da ste dobro živjeli danas - poručila je Ella.

Foto: Instagram

Podsjetimo, hrvatska influencerica nedavno se ponovno našla u središtu pozornosti nakon što je na svom Instagram profilu objavila video s putovanja u Barcelonu. U objavi podijelila je snimku na kojoj s nepoznatim muškarcem sjedi na pješčanoj plaži, okrenuta leđima kameri, čekajući izlazak sunca. Romantičan prizor pokvario je oblak, što je Ella duhovito prokomentirala. - Ustali da vidimo izlazak sunca, ali nadvio se neki oblak. Možda ćemo imati više sreće u Francuskoj - napisala je, najavivši nastavak putovanja.

Objava je očekivano izazvala buru reakcija. Ellini obožavatelji odmah su zaključili kako je muškarac skriven ispod sive majice s kapuljačom upravo njezin misteriozni partner 'Meštar'. Mjesecima se nagađa o identitetu muškarca koji je osvojio njezino srce, a ona ga vješto skriva. Komentari su se redali velikom brzinom: - Lijepa su vam, leđa", "Vi ste jedan drugom izlazak sunca", "On je baš maskiran" - samo su neke od poruka koje pokazuju interes javnosti.

VIDEO Ella Dvornik objavila intimni trenutak s misterioznim muškarcem, ovaj detalj potaknuo je nagađanja
1/17

Saga o 'Meštru' traje već neko vrijeme, a Ella se trudi zadržati privatnost, dok publici daje male naznake koje raspiruju maštu. Glasine su započele ranije ove godine, potaknute fotografijama prstena na njezinoj ruci i objavama u kojima se muškarac pojavljuje bez otkrivanja lica. Svaka nova objava novi je komadić slagalice, a putovanje u Barcelonu čini se kao dokaz da je veza postala ozbiljna.

Iako Ella šuti, mediji su se dali u potragu za identitetom 'Meštra'. Podsjetimo, Zagreb.info donio je informaciju kako je novi Ellin odabranik, kojeg ona u svojim objavama zove Meštar, zapravo reper Geralt iz Rivije, pravog imena Marin Hučić. Kako prenosi ovaj portal u glazbenim krugovima se šuška kako su Ella i reper u vezi, a izvor je za portal potvrdio ovu informaciju: Da, istina je, Ella i Marin zajedno su već neko vrijeme. To je sve što mogu reći. Geralt iz Rivije  izdao je dva solo mini-albuma: “Zagreb je Atlanta” (2015) i “Ravno iz Rivije” (2016), a na svom Facebooku ne objavljuje često. Ella je u ljeto 2023. godine potvrdila da se razvodi od supruga Charlesa Pearcea s kojim ima dvije kćeri. Kada je krajem prošle godine gostovala u emisiji Večernjeg lista "Show2" pričala je o majčinstvu, odgoju i iskreno je progovorila o ljubavnom životu i budućim planovima.

