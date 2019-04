Evo na što je potrošio novce prošlogodišnji pobjednik Big Brothera

Prošlo je gotovo godinu dana otkako je pobjednik devete sezone reality showa “Big Brother” Antonio Orač Orky (28) osvojio iznos od 371.000 kuna. Bio je to povod da nazovemo Orkyja i provjerimo kako živi godinu dana nakon pobjede te na što je sve potrošio novčanu nagradu.

Bilo je otprije poznato da je imao veliku želju zablistati s novim osmijehom, tako da je dio novca potrošio na porculanske ljuskice za zube, a dio je odvojio za radove na svojem domu u Bjelovaru.

Tulumi nisu izostali

– Opremio sam cijelu kuću, kupio sam i motor, upisao autoškolu. Sve bitne stvari koje su se trebale riješiti – rekao je Bjelovarčanin koji ne skriva da voli dobar provod. – Naravno da se trošilo i na fešte – dodaje kroz smijeh, a na pitanje je li nekamo putovao, odgovara s negacijom.

Foto: Instagram

– Nisam stigao putovati jer sam sređivao kuću s majstorima. Bio sam samo u Rijeci, a i svratio sam na nekoliko tuluma u Bosnu – govori nam Orky, kojem u BB profilu piše da voli popiti i skidati se u kafićima. Zbog toga, kako dalje piše, prijatelji misle da je kreten, a jednom su ga morali spašavati sa psihijatrije na koju je dospio u alkoholiziranom stanju nakon što ga taksist nije mogao probuditi.

– Najbolji su izlasci tamo gdje se pojavimo. Bilo me svuda. Kad bih otišao u Rijeku, ne bih se vraćao po sedam dana. Isto je bilo i u Bosni... baš ludnica – tvrdi Orky i dodaje da su izlasci u Bjelovaru bili “lom”.

– Bjelovar k'o Bjelovar... tu je bilo lomova. Ne smijem puno govoriti – smije se Antonio kojem su se na tim zabavama pridružili i poneki stanari iz BB kuće.

Foto: Instagram

– Bili su tu Nikita, Marin, Tomo, Karlo... S većinom od njih sam dobar, a s nekima i ne – otkrio je Orky kojeg smo u superfinalu emisije gledali s Lucijom Stojak, Alenom Nezirević, Anom Marković i Antonijem Benčakom s kojim se, kako kaže, uopće nije čuo. – Ne znam gdje on luta, a s Marinom sam se nedavno porječkao, ali nije bilo ništa strašno – priznaje nam pobjednik i dodaje: – Ne znam kako da to objasnim jer to je meni toliko djetinjasto. Nemam vremena družiti se s njima jer su u Zagrebu, a ja imam svoje obveze i život u Bjelovaru i, kad smo se posvađali zbog toga, rekao je da sam djetinjast pa sam mu rekao: “Gle, nemam ja s tobom više o čemu razgovarati” i to je to – izjasnio se Antonio koji se unatoč napornim radovima na obnovi kuće uspio zaljubiti.

Ne gubi nadu u ljubav

Dok je ulazio u BB kuću otkrio je da ne može pronaći normalnu ženu jer ne voli žene koje stalno prigovaraju i kad imaju kandže da ga stalno grebu. Osim toga, tvrdio je da se lako zaljubljuje te da bi se mogao zaljubiti u kući. Ipak, Antoniju se ljubav dogodila nakon izlaska iz kuće. Lako zaljubljivi Orky započeo je romansu s jednom djevojkom iz Koprivnice, ali, nažalost, nije potrajalo.

– Ah...kako je došlo, tako je o’šlo – rekao je kroz tihi smijeh i objasnio: – Ne znam ni ja što se dogodilo. Volio bih znati. Sve je bilo super pet mjeseci i odjednom – boom – otkrio nam je o kratkoj i fatalnoj ljubavi s djevojkom iz Koprivnice, ali ne gubi nadu.

– Ma bit će ih... – tvrdi optimistično Orky koji je i dalje zainteresiran za sudjelovanje u reality showovima, a o prijavi u prošlogodišnji Big Brother otkriva nestašne pojedinosti.

– Cijeli Big Brother dogodio se neplanski. Prijavio sam se dok sam bio pijan i to nakon što me uspjela nagovoriti prijateljica – otkriva bjelovarski partijaner koji je još okupiran uređenjem svojeg doma i nema previše vremena za sudjelovanje, ali njegovi prijatelji voljeli bi da se prijavi i postane sudionik u “Parovima”.

– Za sada me nagovaraju da se probam prijaviti u “Parove”, ali za to trebam imati curu! – zaključuje Antonio

