Evo koliko zarađuju dadilje djece Kim Kardashian: Rade 12-satne smjene, a neke dežuraju i noću

Zbog brojnih poslovnih obveza, Kim Kardashian oslanja se na tim od desetak dadilja za brigu o svojoj djeci, kćerkama North i Chicago te sinovima Saintu i Psalmu. Prema pisanju The Sun-a, svaka od njih zarađuje preko 100.000 dolara godišnje, što Kim košta milijune, no s obzirom na njezino bogatstvo od otprilike 1,7 milijardi dolara, taj joj iznos ne bi trebao predstavljati problem.

Riječ je o iznimno zahtjevnom poslu. Smjene traju 12 sati, često počinjući već u 6 ujutro, a neke dadilje dežuraju i noću. Kada djeca putuju ocu Kanyeu Westu, uvijek ih prati barem jedna. Njihove dužnosti nadilaze čuvanje – dobivaju precizne upute za svako dijete, a brinu se i o odjeći, sigurnosti i prijevozu.

Ovaj tim samo je dio veće mreže podrške koja uključuje privatne učitelje glazbe i plesa, stiliste te nutricioniste, što se može vidjeti i u popularnom showu The Kardashians. Zbog zahtjevne dinamike, mnoge dadilje žive s obitelji, što znači da su stalno dostupne i da se granice između privatnog i poslovnog života brišu.

Takav sustav nije stran Kim, koja je i sama odrasla uz pomoć dadilja koje je angažirala njezina majka Kris Jenner. Danas, u ulozi koju često opisuje kao samohrana majka, Kim više no ikad razumije važnost pouzdane podrške, zbog čega identitete svojih zaposlenica vješto skriva od očiju javnosti, iako se ponekad mogu vidjeti u pozadini njezinih emisija.

Podsjetimo, Kim Kardashian američka je reality zvijezda, influencerica i uspješna poduzetnica. Ova atraktivna crnka armenskih korijena u svijetu showbusinessa pojavila se sredinom 2000-ih kao u ulozi asistentice i bliske prijateljice Paris Hilton, a svjetsku slavu stekla je 2007. godine, kada je u javnost procurio njen eksplicitni snimak s reperom Ray J-em.

Novonastali publicitet Kim koristi te zajedno sa svojom obitelji pokreće reality emisiju Keeping Up With The Kardashians, zahvaljujući kojoj kreće njen uspon prema samom vrhu američke industrije zabave, a zatim i poslovnog svijeta. Zajedno sa sestrama i majkom menadžericom gradi obiteljsko carstvo, a danas je uspješna vlasnica beauty brenda KKW Beauty te modne linije Skims.

Iza sebe ima tri braka, prvi iz 2000. s glazbenikom Damonom Thomasom. Drugi i najkraći, s tadašnjim NBA košarkašem Krisom Humphriesom, iz 2011. trajao je nepuna tri mjeseca. Ipak, njen najpoznatiji brak bio je s globalnom superzvijezdom Kanyeom Westom. Dvojac je sudbonosno dan izgovorio 2014. godine, a rastali su se 2021. zbog njegovih javnih ispada. Bivši supružnici zajedno imaju četvero djece.