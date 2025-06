Stankoviću u goste dolazi radišni umirovljenik i IT stručnjak koji svaki petak bježi iz grada kako bi uzgajao pčele

U nedjelju imamo u gostima radišnog umirovljenika i IT stručnjaka koji svakog petka bježi iz grada da bi uzgajao pčele, najavio je Aleksandar Stanković na Facebooku nove goste u svojoj emisiji "Nedjeljom u 2". Jedan od gledatelja napisao mu je kako ga raduje novi gost i dodao kako nije IT stručnjak, ali se bavi uzgojem pčela. Ove nedjelje Stankovićevi gosti su ljudi koji mijenjaju grad za selo i uz redovna zanimanja odlaze u provinciju kako bi živjeli od zemlje i na zemlji. Umirovljenik Božo Odak i IT stručnjak Goran Đaković objasnit će tako što ih privlači uzgoju povrća i pčelarstvu.

Otkako je od prošle jeseni napravio zaokret u konceptu emisije te se odmaknuo od politike i gostiju iz te sfere, Aleksandar Stanković ugostio je zanimljive goste čije su priče izazvale brojne reakcije kod gledatelja. U prošloj emisiji gošća mu je bila Anđa Novokmet, glavna medicinska sestra zagrebačke Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" koja u zdravstvu radi već 39 godina i njezino gostovanje izazvalo je brojne pozitivne reakcije.

- Hvala Gospodu na anđelima poput ove velike žene velikog srca. Btw, njezin hrvatski jezik, dikcija, uopće vokabular me zadivljuje. Govori milijun svjetlosnih godina iznad tzv. 'rvatina. Zahvaljujem joj joj na hrabrosti i humanizmu i ljubavi prema bližnjima, pacijentima o kojima skrbi 40 godina Jako me se dojmila gošća emisije,da su barem sve sestre poput nje, lakše bi se nosili sa strahovima i bolovima.Svako dobro i sreću joj želim. Žena je tako pozitivna i lijepa bravo Aco što u gostima imaš tako normalne i pozitivne ljude a ne one političare što narodu prodaju maglu. Super žena. Simpatična, dobra, tako osvježavajuće normalna. Predivna osobnost, karakter, komunikacija, puna ljudske topline. Skromna i jednostavno osoba koja zrači. Hvala za svaku izgovorenu riječ u ovoj emisiji. Uživala sam gledajući. Draga gospođo vidi vam se po licu i sjaju u očima da ste dobra osoba - poručili su gledatelji na Facebook stranici emisije.