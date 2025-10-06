Evo kako je Martina Tomčić reagirala na provokacije Davora Bilmana, pogledajte što mu je napisala

Davor Bilman i Martina Tomčić, članovi žirija popularnog 'Supertalenta', često se verbalno nadmeću i zadirkuju, kako pred kamerama, tako i izvan njih. Sve njihove dosjetke i šale, naravno, uvijek su dobronamjerne, a to potvrđuje i najnoviji primjer. Tako je Davor na svom Instagram profilu ponovno 'pecnuo' Martinu, objavivši fotografiju na kojoj ju je gotovo u potpunosti izrezao. ''Evo svima koji kažu da uopće nemam fotki s Martinom'', napisao je šaljivo u opisu objave.

Ova objava izazvala je smijeh kod njegovih brojnih pratitelja, pa čak i kod Martine, koja mu je ispod fotografije uzvratila emotikonima smijeha i srca. Sličan je potez imao i prošle godine, kada je izrazio svoje uzbuđenje povodom početka nove sezone Supertalenta i ponovno se našalio na Martinin račun. ''Jedva čekam da krene nova sezona i da vidim svoje drage prijatelje i Martinu. Gledamo se uskoro'', napisao je Bilman. ''Koja si ti budala'', poručila mu je Maja Šuput. Slično je reagirala i Martina Tomčić, koja mu je uzvratila: ''Ma budalo'' uz emotikone koji plaču od smijeha. ''Pusa'', uzvratio joj je tada Davor.

Podsjetimo, na pozornicu Supertalenta sinoć je prvi zakoračio neobični kandidat s Tajvana Papi Bucket i odmah osvojio pozornost i osmijehe u publici. Svoju priču započeo je otkrivši da je studij fizike odlučio zamijeniti za glazbu na gumenim kokošima! Uz izvedbe među kojima su i pjesme članice žirija Maje Šuput, razveselio je sve prisutne i izazvao oduševljenje. Publika ga je nagradila gromoglasnim pljeskom, dok je Davor Bilman toliko uživao u izvedbi s kokoškama da je gotovo izazvao svađu s Majom. Dok je Papi Bucket stajao na pozornici, odvijala se burna svađa između Maje Šuput i Davora Bilmana koji se zaigrao s plastičnom kokom koja ispušta zvukove koji su bili dosta iritantni Maji Šuput te ga je u nekoliko navrata zamolila da prestane to raditi.

– Kad je dosta, dosta je! Nisam agresivna, ali kad mi pukne film – ne mogu radit' s tobom. Pogodit ću te kokoškom ako ne prestaneš! Ja ću ga pogodit', majke mi mile. Dosta je, Bilmane. Dosta je – poručila mu je Maja. Njezin kolega Bilman nije se previše osvrtao na njezine molbe i nastavio je provocirati sa zvukovima ove igračke u obliku kokoši. Maji je to jako išlo na živce te je rekla: – Idi tamo na pozornicu, k njemu se pridruži. Ja molim produkciju da makne ovog čovjeka. Ja ne mogu raditi s tobom. Nakon toga igračka je nestala iz ruku Davora Bilmana i žiri je nastavio s ocjenjivanjem nastupa Papi Bucketa.