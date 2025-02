Evo kako izgleda brat 'Gospodina Savršenog': Obojica imaju sličan imidž

Javnost je nedavno upoznala Šimu Eleza (26), poznatijeg kao "Gospodin Savršeni", no rijetki znaju da Šime ima brata,godinu dana starijeg Jakova Eleza, koji također plijeni pažnju svojim izgledom i životnim stilom. Dok je Šime osvajao srca pred televizijskim kamerama, Jakov je gradio svoj put daleko od svjetla reflektora, ali uz sličnosti koje su neosporne.

Jakov Elez neodoljivo podsjeća na svog brata Šimu. Obojica njeguju sličan imidž koji uključuje dugu kosu i bradu, stvarajući prepoznatljiv, pomalo boemski izgled. Ova upečatljiva sličnost nije prošla nezapaženo, a mnogi komentiraju kako braća Elez dijele gotovo identične crte lica.

Foto: Privatni album

Jakov je pronašao i zanimljiv profesionalni put. Prema izvoru, on radi na jahti, što sugerira ljubav prema moru i putovanjima. Ovaj posao mu vjerojatno omogućuje da spoji strast prema avanturi s profesionalnim angažmanom. Zanimljiv je i podatak da Jakov zimske mjesece provodi u Americi.

Šime Elez je rođen i odrastao u Splitu. Nakon što je završio prirodoslovnu gimnaziju, upisao je ekonomski fakultet. Dok je još bio student, stekao je dragocjeno iskustvo radeći u tvrtki, gdje se bavio menadžmentom i organizacijom posla.

Uz ljubav prema obitelji, Šime pokazuje svoju strast i prema aktivnom načinu života. „Volim sve što ima veze s fizičkom aktivnosti - od trčanja do ronjenja,“ objašnjava. Posebno ga veseli podvodni ribolov, kojem se planira ozbiljnije posvetiti. Unatoč aktivnom životu, Šime priznaje da voli guštati u svemu. „Ne pazim previše na prehranu. Zato se i bavim trčanjem“, kaže uz smijeh i u opuštenom tonu otkriva kakve žene mogu zaokupiti njegovu pažnju.

„Izgled mi nije presudan, ali energija jest“, govori Šime o idealnoj partnerici i nastavlja: „Mogu se zaljubiti u plavušu, crnku, brinetu... Je li visoka ili niska, ovakva ili onakva - stvarno nije bitno. Ako ima to neko 'ludilo' koje me može i nasmijati i iživcirati da se ne ljutim tri dana, nego da sam za pola sata opet na starom, onda je to to.“ Naposljetku zaključuje da su najvažniji kemija i smisao za humor: „Pogođen smisao za humor s obje strane i puno smijeha - to bi za mene bila idealna kombinacija.“

Premda kaže da je zaljubljive prirode, Šime ima jasne stavove kako bi veza trebala izgledati - nikada ne bi prevario djevojku, a jednako tako, prevaru ne bi mogao oprostiti. „A i kad se zaljubim, ne mogu reći da vidim samo partnericu - istina je da druga strana dobiva malo više pažnje, ali uvijek ima mjesta za obitelj i prijatelje“, dodaje.

„Želim se vjenčati u crkvi“, jasno ističe Šime i objašnjava kako se više smatra tradicionalnim nego modernim muškarcem, ali zbog ljubavi ne vi imao problema promijeniti grad i prilagoditi se novim izazovima. „Cijeli život je ispred mene, kao i brojne prilike i dok god je nešto zanimljivije i bolje, otvoren sam za to“, kaže.

A za kraj, u šali zaključuje: „Ne mora moja cura navijati za Hajduk. Ja ću navijati za nju i to je naučiti.“