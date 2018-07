Eurovizijska pobjednica optužena za plagijat, hoće li EBU oduzeti pobjedu Izraelu?

Izraelska pobjeda na ovogodišnjem Eurosongu kompromitirana je jer se Netta Barzilai suočava s optužbama da je njena pjesma "Toy" plagijat.

Američka kompanija ''Universal Music Studios'' poslala je pismo pred tužbu kompozitorima pobjedničke pjesme Doronu Medalieju (40) i Stavu Begeru (27). Tvrde da su kopirali pjesmu ''Seven Nation Army'' iz 2003., američke rock grupe The White Stripes'The Time of Israel'.

Eurovizijska pravila su jasna. Dokaže li se da je "Toy" plagijat, Izraelu če se oduzeti pobjeda i otkazati domaćinstvo idućeg natjecanja.

[video: 25686 / ]

Mnogi se slažu kako postoje sličnosti između dvije pjesme u bas-liniji, no odvjetnici Universal Music Studiosa tvrde da postoji sličnost u ritmu i harmoniji te se time narušavaju autorska prava. Jedan od autora pjesme Medalie otputovao je u SAD kako bi se pokušao dogovoriti. No, čak i ako dođe do dogovora, EBU može diskvalificirati pjesmu.

Zanimljivo je kako je poznati izraelski glazbeni kritičar Ben Shalev još u ožujku napisao kako "Toy" previše sliči pjesmi "Seven Nation Army", te da se nada da je Jack White neće čuti i tužiti izraelske autore.