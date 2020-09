Estradni ratovi na društvenim mrežama: Prepiru se oko izgleda, infleuncera, posla...

Društvene mreže postale su mnogim slavnim osobama platforma za rad i promociju, ali neki ih često koriste kako bi kritizirali druge, a iz takvih objava rodile su se i neke od najvećih svađa na našoj estradi. Prava lavina verbalnih okršaja među poznatim osobama dogodila se nakon što je influencerica Doris Stanković objavila kako je jedan restoran u Poreču odbio suradnju s njom i njezinu ponudu da joj daju besplatni ručak u zamjenu za tagiranje njihova imena na njezinu Instagramu. Nakon što je tu situaciju komentirao redatelj Dalibor Matanić i ukratko sve influencere prozvao šljamom i neradničkom bagrom, krenula je lavina. Marko Torjanac, glumac i ravnatelj kazališta Planet Art te zastupnik u Gradskoj skupštini, Zagreba na Facebooku jednog prijatelja objasnio je zašto on misli da su influenceri besmisleni, a onda je objavio i komentar koji mu je napisala Danijela Dvornik, mama blogerice i influencerice Elle Dvornik. Danijela je rekla:

"Evo ti si valjda bio glumac, a sad si se uhljebio i pljucaš po ljudima koji rade svoj amaterski posao. Da si bio odličan glumac, ne bi bio tu di jesi, u Skupštini grada, na sigurnoj uhljebničkoj plaći. Moja se kći nije uhljebila, nego svoje račune plaća sama, ima svoj d.o.o. i plaća nekoliko ljudi koji rade za nju u tom 'amaterskom poslu'." Torjanac je još napomenuo kako u svojoj objavi nije spominjao nijednog influencera imenom i prezimenom, pa tako ni Ellu Dvornik. Na ovu temu influencera osvrnula se i voditeljica i influencerica Hana Hadžiavdagić i rekla je kako iz statusa nekih osoba može jedino zaključiti da su ti ljudi zavidni influencerima. "Druže, i ja sam grijala klupe političkih nauka pa već godinama ne radim u struci (novinarskoj) jer mi se upravo to influencanje koje toliko blatiš deset puta više isplati. Zamisli", poručila je Hana. Svoje mišljenje o influencerima imala je potrebu na Instagramu iznijeti i Vlatka Pokos, koje se složila s Matanićevim stavom.

"Poštujem ljude koji imaju talent, iskustvo i znanje koje mogu podijeliti sa svijetom pa pritom nešto i zaraditi, zašto ne? Međutim, 'nfluenseri' su uglavnom ljudi koji ne posjeduju nijednu navedenu kvalitetu. Koncept u kojem si netko, počesto vrlo mlad, neobrazovan i bez iskustva, umišlja da kroz život treba prolaziti i 'uspjeti' poput bijednog parazita, je bolestan", napisala je Vlatka Pokos. Za RTL je izjavila i da se lažni život influencera sastoji u ponižavajućem žicanju kremica i obroka dok ih financiraju imućni partneri, a na to joj je žestoko uzvratila Hana Hadžiavdagić i eto nove Instagram prepirke. "'Dok ih financiraju imućni partneri'....wow wow wow!!!! Reče ONA! Kada frustracija, nezadovoljstvo i utrka za novcem 'pod svaku cijenu' učine svoje. Karma je ku**a, a ovo je tipičan primjer", komentirala je Hana.

Ovo su bili neki od svježijih primjera svađa poznatih na društvenim mrežama, a u jednoj od tih svađa akterica je prije tri godine opet bila Hana Hadžiavdagić te Lucija Lugomer. Plus size model Lugomer na Instagramu je objavila fotografiju u kupaćem kostimu i od Hane je dobila ovaj komentar: "Draga moja, možeš ti misliti da si plus size, ali meni si i dalje samo debela. Lijenost ne želim tolerirati jer, ako tisuće žena, majki može paziti na prehranu i vježbati, možeš, debela, i ti. Pusti mi te šuplje priče davanja fensi imena nečemu što nije lijepo." Lucija joj je na sve ovo samo odgovorila s hvala, a nakon toga Hana ju je blokirala na društvenim mrežama. Jedan verbalni sukob odvijao se i na relaciji Neven Ciganović - Marko Grubnić. Naime, Ciganović je optužio Grubnića da je pokrao slike privatnog aviona koji je objavio na svom Instagramu kada se pohvalio kako je privatnim zrakoplovom stigao na odmor na Lošinj. Stilist Grubnić odgovorio mu je ne Instagramu: "Zaista Vas molim za razumijevanje, jer činjenica jest da osim što je u mene zaljubljen već godinama, sad je već i opsjednut mnome... Ljubav je s moje strane neuzvraćena. U tome vjerojatno i jest problem. Ipak nadao sam se da će ga to s vremenom proći i da će popustiti ako ne reagiram, ali nažalost sve je gore.

Rekao je i kako nikada ne demantira članke o sebi i zamolio je da se ne podržava ovo sustavno maltretiranje i naglasio je kako je poduzeo i određene pravne mjere." Kada je Frano Ridjan zamijenio Renea Bitorajca na mjestu voditelja "Supertalenta", izjavio je kako je Igor Mešin jedan od rijetkih glumaca kojima ne bi zabranio posao voditelja na televiziji! Rene je zbog te Franine izjave napisao poduži status na Facebooku u kojem je Ridjanu oštrim tonom zamjerio dosta toga. "Da ti nije glumca voditelja (za početak mene), ne bi ti imao kome već dva puta biti zamjena, i to u dva showa koji su kruna tvoje 'karijere, Volim Hrvatsku (HRT) i Supertalent. Bez obzira na to što u zajedničkom intervjuu kažeš da je Mešin 1 od rijetkih glumaca kojima ne bi ZABRANIO vođenje, i on je glumac pa mu pljuješ po cehu", napisao je Rene na Facebooku, a Ridjan se poslije ispričao i rekao da mu nije bila namjera uvrijediti bilo kojeg glumca.