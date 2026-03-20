The Voice Kids proglašena je TV emisijom godine 'Hvala svima, a najviše hvala djeci'

Velika konkurencija, kao i svake godine, vladala je u kategoriji TV emisija godine, a naši čitatelji svojim su glasovima presudili kako Ružu ove godine osvaja The Voice Kids. Nagradu su uručili Linda Begonja i Roko Sikavica. "Hvala što ste glasali za Vocie. Ja bih htjela pozdraviti cijeli HRT, moje Voiciće, menotra Gobca i vokalnu trenericu Ginu", rekla je mala Nikol. "Hvala svima, a najviše hvala djeci", izjavila je Iva Šulentić.

Ove godine u konkurenciji za Večernjakovu ružu u kategoriji TV emisija godine bile su sljedeće emisije: Dobro jutro, Hrvatska, Dosje Jarak, Supertalent, Svjetla pozornice i The Voice Kids. Ruža je opet potvrdila da je nagrada koja spaja publiku, medije i autore, a činjenica da unatoč svim promjenama opstaje više od tri desetljeća govori koliko je duboko ukorijenjena u domaćoj kulturi.