Elon Musk prozvao američku reprericu da je marioneta, ona mu odgovorila: 'Ti ne znaš ništa o američkoj patnji'

Američki predsjednički izbori se približavaju, a samim time raste i tenzija među suprotstavljenim stranama. Tako se inovator i najbogatiji čovjek na svijetu, Elon Musk, inače pristaša republikanskog kandidata Donalda Trumpa, sukobio s američkom repericom Cardi B, koja je zauzela stranu demokratske uzdanice Kamale Harris. Konfrontacija se odvila na društvenoj mreži X, čiji je vlasnik upravo milijarder Musk, a povod je bio govor koji je popularna glazbenica održala u znak podrške Harris. Naime, Cardi se usred govora suočila s tehničkim poteškoćama zbog kojih nije mogla dovršiti čitanje teksta pa je govor do kraja pročitala preko mobitela.

Nije trebalo dugo čekati na Elonovu reakciju. On je putem svog profila na spomenutoj platformi podijelio video spornog govora te u opisu napisao: - Još jedna marioneta koja ne može govoriti bez da joj se daju riječi. Kampanja Kamale Harris nema autentičnost niti pravu empatiju - napisao je vlasnik Tesle i na taj način ismijao Cardi B koja mu nije ostala dužna.

I’m not a puppet Elon.. I’m a daughter of two immigrant parents that had to work their ass off to provide for me! I’m a product of welfare, I’m a product of section 8, I’m a product of poverty and I’m a product of what happens when the system is set up against you….But you don’t… https://t.co/BBYQ2O0KYJ