Japanac iz 'Supertalenta' koji je šokirao Hrvate: 'Očekivao sam "X", zlatni gumb jedno je od najvećih iznenađenja u mom životu'

U showu "Supertalent" podijeljene su sve direktne ulaznice u polufinale, a svoje favorite tzv. zlatnim gumbom istaknuli su članovi žirija i voditelji. Posljednja je to učinila glazbenica Maja Šuput čiji je izbor mnoge šokirao. Naime, u nedjelju u showu imali smo prilike gledati neobičan talent koji je podijelio javnost: neki su smatrali da je to malo previše, dok su se drugi dobro nasmijali. Radi se o talentu kontroliranog ispuštanja vjetrova koji je predstavio Japanac Ichikawa Munehiro. Nastup kojim se predstavio zainteresirao je žiri, a čim im je postalo jasno o čemu se radi, krenuli su se smijati. Ichikawa je prvo, uz glazbu, pojasnio o kakvom se performansu radi, a potom je pokazao i da može oponašati glasanje životinja, točnije patke te ugasiti svjećice na torti. Na pozornicu je potom pozvao člana žirija Davora Bilmana kojem je na glavi probušio balon.

U međuvremenu, Martina Tomčić Moskaljov odlučila je pritisnuti "X" u želji da se nastup završi, a čim je Ichikawa otkrio da je izveo sve što je planirao, Maja Šuput odlučila se za zlatni gumb. Majin zlatni gumb poništio je Martinin "X" i učinio Ichikawu petim direktnim polufinalistom jedanaeste sezone Supertalenta. Maja je kasnije objasnila zašto se odlučila baš Ichikawu poslati direktno u polufinale te priznala da se dugo nije ovako dobro zabavila i toliko smijala. "Ljudi, kad sam vidjela čovjeka koji je doputovao iz Tokija da Davoru Bilmanu prdne u glavu – nije li to vrijedno zlatnog gumba?“, rekla je Maja, a nastup Japanca tema je dana.

GALERIJA Ove djevojke natječu se za titulu Miss Universe

Ichikawa je svoj neobični talent naslijedio od strica, a prije nastupa je priznao kako je to što radi, iako mnogima smiješno, zapravo jako teško. "To definitivno nije nešto što mogu svi, jako je teško. Postoji još jedan koji to može, ali ja sam bolji od njega, moja točka ipak nije nešto što će se svima svidjeti. Jako me brine kako će to ljudi primiti, sigurno će se iznenaditi. I beskorisne stvari mogu nekoga razveseliti, zato ništa nije potpuno besmisleno'', rekao je simpatični kandidat te dodao da mu u vježbi njegovog talenta puno pomaže joga i aromaterapija, a svakodnevno mora vježbati. Nakon nastupa i zlatnog gumba koji je dobio, Icikawa nam je u razgovoru otkrio kako se priprema za nastupe, ali i kako je njegova obitelj reagirala na njegov talent te je li očekivao zlatni gumb.

U Hrvatsku ste stigli zbog "Supertalenta". Kako ste saznali za ovaj show i kako ste se odlučili prijaviti?

Jako volim borilačke vještine i za Hrvatsku sam čuo i ranije, jer sam veliki obožavatelj Mirka Cro Copa, odnosno Mirka Filipovića. Bio sam već na sličnim showovima u drugim zemljama i kada sam saznao da ovako nešto postoji i u Hrvatskoj odmah sam se odlučio prijaviti.

Dobili ste zlatni gumb od Maje Šuput. Jeste li to očekivali? Kakva je vaša reakcija?

Jako me to iznenadilo. Zapravo, očekivao sam da će mi svi dati "X". Kada mi je Martina dala "X", mislio sam da je sve gotovo, pa sam samo htio zadiviti i zabaviti publiku. Majin zlatni gumb bio je jedno od najvećih iznenađenja u mojem životu.

Kako obično izgledaju pripreme pred vaš nastup?

Pripreme se sastoje od dva dijela. Prvi dio uključuje vježbanje mišića koji su mi potrebni kako bih performans mogao izvesti, a drugi dio uključuje post. Trening mišića se posebno odnosi na mišiće tankog i debelog crijeva, a postim tri dana prije nastupa.

Vaš talent je zaista jedinstven. Kako i kada ste ga otkrili?

Talent sam otkrio kada sam bio u četvrtom razredu osnovne škole. Baka mi je tada rekla da je moj stric mogao na ovakav način proizvoditi vjetrove i kada sam to čuo, sam sam probao i uspio.

Na pozornici ste pokazali da možete proizvesti zvuk patke, možete li još neke druge zvukove proizvesti?

Mogu proizvesti još zvukove raznih drugih životinja, kao i raznih vozila.

VEZANI ČLANCI

S obzirom na to da ste dobili zlatni gumb i prošli u polufinale, što možemo očekivati u vašem sljedećem nastupu?

Spremam nešto stvarno novo i nešto čime želim nadmašiti zlatni gumb kojeg sam dobio. Bit će nešto u potpunosti jedinstveno i što do sada nisam nikad pokazao.

Što na vaš talent i pokazivanje talenta pred publikom kaže vaša obitelj? Jesu li vam podrška?

Moja se obitelj prvo pitala što mi je i zašto to radim. No, kad su vidjeli koliko se trudim, i da čak i postim kako bih to uspio, počeli su me podupirati. Najveća podrška su mi supruga i dijete.

Što ste ranije čuli o Hrvatskoj?

Za Hrvatsku sam čuo još kao dijete, jer smo na nastavi u školi učili o njoj. Ono što sam znao i čuo jest da je lijepa zemlja i svakako sam je htio posjetiti.

Koliko dugo ostajete u Hrvatskoj i jeste li obišli neke turističke znamenitosti?

U Hrvatskoj sam već nekoliko dana unutar kojih sam posjetio zagrebačku katedralu, Kamenita vrata, ulicu gdje se nalazi kip Nikole Tesle i tržnicu Dolac na kojoj mi je bilo jako teško, jer je bila prepuna fantastične hrane, a ja sam tada postio.

Je li vam se svidjela Hrvatska?

Jako mi se svidjela. Ljudi koje sam upoznao su bili jako ljubazni prema meni, a jako mi se dopala i hrana koja je odlična. Začini koji Hrvati dodaju hrani jako su slični japanskima, točnije razina soli je slična. Stvarno sam poželio živjeti ovdje.

VIDEO Ispuštao vjetrove i dobio zlatni gumb, gledatelji šokirani: 'Sramota i sprdačina'