Nermin ne jede svinjetinu, no to ga nije spriječilo da digne desetku za sjajnu Kristinu! Najkritičnija je bila Iva

Iako Nermin ne jede svinjetinu, oduševila ga je večerom i atmosferom domaćica pa je podigao 10 bodova i poručio - 'sve je bilo predivno, od predjela do deserta, atmosfera također, da je bilo više, dao bi više". Devetku je udijelila samo Iva, kojoj je desert bio presladak i obilan.

Pripravu večere Kristina je započela glavnim jelom nazvanim 'Ribbe'. Svinjetina koju Norvežani jedu za Božić bila je prvo jelo kojeg se domaćica prihvatila. "Svinjska rebarca me nikad nisu zanimala jer sam odrastao u društvu koje to ne zanima. Ne znam kakvog je to izgleda i okusa", komentirao je Nermin. Uz rebarca, spravila je Kristina i jabuku te kupus. Nakon kompleksnog glavnog jela, okrenula se Kristina desertu nazvanom 'Cuatro Leches'. "To bi bilo... četiri mlijeka", zapitala se Marija. "Zanimljiv mi je viski, moglo bi to biti u desertu, možda se i proveselimo na desertu," nasmijala se Katarina. Uskoro je Kristina potvrdila da će u kolaču biti i viski. "Volim sočne deserte", ponadala se Marija da će Kristinina slastica biti baš takva. Za kraj, ekipa je krenula na toplo predjelo - 'Pierogi'. "Ovo je talijansko predjelo, ne znam, vjerojatno unutra ima i luka i jabuke", kroz smijeh je otkrio Nermin. "Mislim da će dinstati špek i luk s nečime", zaključila je, pak, Katarina.

Ekipa se uskoro okupila, a Kristina ih je dočekala uz prigodne aperitive. Po dolasku, Katarina je otkrila da poznaje Kristinu, no ekipa se uskoro složila u ocjeni da to neće utjecati na međusobna bodovanja. "Domaćica je top", uskoro je pohvalio Kristinu Nermin. Ekipi je ponudila travaricu, orahovac s čokoladom, male koktele i sok od jabuke. "Pila sam prirodni sok od jabuke, netko treba biti crna ovca", kroz smijeh je otkrila Marija, a Katarina je pohvalila koktel.

VEZANI ČLANCI:

Uskoro je pred ekipu stiglo predjelo. "Izgled predjela je bio restoranski, primamljivo", komentirala je Marija. "Boje, izgled, urednost, sve je nadmašilo moja očekivanja", dodala je Katarina. Nermin je uskoro otkrio da ne jede svinjetinu, a Kristina se rastužila jer nije znala da je to čeka. Uskoro je domaćica složila Nerminu zasebno predjelo - salatu sa sirom. "Nisam zamjerio, iznijela je zamjensko jelo i prezadovoljan sam time, ne mogu ništa zamjeriti", komentirao je mladić. "Skeptična sam bila oko predjela, ali ispalo je OK, fino je bilo", zaključila je Iva.

Idući je pred ekipu stigao 'Ribbe'. "Izgled je bio restoranski, stvarno se potrudila oko vizualnog dijela jela", pohvalila je Katarina prijateljicu. "Činilo mi se sve dobro", dodao je Nermin. "Rebarca su bila sočna, ukusna, kožica je bila hrskava, top", komentirala je Iva. "Umak je odlično išao uz krumpir", zaključila je Marija. Stigao je posljednji desert. Pohvale su stizale sa svih strana - zbog izgleda, no okusom je desert podijelio ekipu. "Porcija je bila malo veća, nisam mogla sve pojesti. Ukusno je bilo", komentirala je Marija. "Pun pogodak", dodala je Katarina. Svima je domaćica za kraj udijelila prigodne poklone, a onda im je zasvirao tamburaški sastav 'HoPa CuPa'. "Atmosfera je bila izvanredna, omogućila nam je Kristina odlučnu zabavu", zaključila je Katarina o večeri. "Bila je top, lijepo nas je ugostila, večera top, ambijent prekrasan", pohvalio je i Nermin večeru.

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' na RTL-u od ponedjeljka do petka od 17.50! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

VIDEO Napali je hakeri? Obrisan je pa vraćen Instagram Maje Šuput