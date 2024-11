Horor, a ne sapunica! Kako je moguće da su u "Sjenama prošlosti" vatrogasci tako brutalno izvrijeđani

Sjene prošlosti // RTL - pet kaktusa

Javna isprika cijeloj vatrogasnoj zajednici bio bi jedini logični ishod prošlotjedne, 45. po redu emitirane epizode RTL-ove serije "Sjene prošlosti". U njezinom je središtu, naime, veliki požar u školi koji potresa zajednicu i dok je već i cijela premisa scenaristički potpuno manjkava i besmislena, to je čak i manji problem jer 'ajde, svi znamo da su u sapunicama potpuno prihvatljivi zapleti u stilu "davno izgubljena kći ti je zapravo majka". Ali to koliko je cijela epizoda bila uvredljiva za vatrogasce, a i za učitelje te profesore, zaista je nova razina susramlja na našim televizijama. Što je najgore, nije sama serija po sebi inače toliko loša za domaću produkciju i dobiva redom pohvale publike, no ostat će zauvijek nepoznato kako je moguće da je netko pogledao ovih 40-ak minuta užasa i zaključio da bi to ikada trebalo izaći u javnost.

Scena dakle, ide ovako... Prvašić izaziva požar u školi jer je upalio svjetlo, dvije učiteljice s grupom djece gledaju u još uvijek ne toliko opasan plamen i zaključuju da će, umjesto da izađu iz škole, otići u jedinu prostoriju bez vrata i prozora. Jer sasvim je logično djecu od vatre sakriti u pećnicu i pritom urlikati više od njih. I pomislio bi čovjek da će ih od tamo spasiti vatrogasci, ali nije tako jer su se pred njima ispriječila - staklena vrata. Sad već zvuči kao da mi u ovoj kritici pretjerujemo i izmišljamo, ali zaista se to dogodilo. Točno na 12 minuta i 22 sekunde te epizode (neka pogleda tko želi, a i sjajan je meme materijal) tri vatrogasca nemoćno trče oko škole, pokušavaju otvoriti staklena vrata, a kada shvaćaju da su zaključana, poraženo sliježu ramenima. Pa odlaze i dalje trčati bezglavo u krug oko škole dok netko ne javi glavnom liku da je izbio požar, dok on ne stigne do škole, dok on jedini ne pronađe ulaz u školu i herojski spasi djecu u maniri Chuck Norrisa. I kako to u najboljim TV prodajama biva - to nije sve - jer onda ti isti vatrogasci (nakon što su im konačno pokazali gdje je ulaz i kako otvoriti vrata) toliko dobro pretražuju zgradu da zaborave par djece unutra i kažu roditeljima da odu doma jer je škola prazna. U školi su, doduše, i ostala sama djeca jer su u prethodnim scenama pokazani profesori kako se praktički guraju preko učenika da prvi napuste požarište. Horor, a ne sapunica! Horor za zdravi razum i čista uvreda za profesionalce koji svakog dana spašavaju živote i poznati su po svojom brzim i profesionalnim intervencijama.

GALERIJA Ove djevojke natječu se za titulu Miss Universe

Zauvijek zajedno // HRT 1 - jedna ruža

Čak su i kultne meksičke sapunice evoluirale do razine da nije svakoj vrhunac "yo soy tu madre" moment. Na prvom se programu HRT-a tako tek počela emitirati nova Telemundova sapunica "Zauvijek zajedno" iz 2023. godine i treba priznati da je, iako su to i dalje dobre stare sapunice, produkcijski ipak riječ o mnogo boljoj razini, a i radnja je dosta kompleksnija u smislu da likovi nisu u potpunosti crno-bijeli i nije baš sve što će se dogoditi toliko predvidljivo.

VEZANI ČLANCI:

Tri zavičaja // HRT 3 - tri ruže

Ako je nekome ipak dosta šunda na malim ekranima, mogao se prošlog tjedna na Trećem programu HRT-a uhvatiti sjajan dokumentarac emitiran u povodu stote obljetnice rođenja akademika Slobodana Novaka. Autor najznačajnijih novela i romana suvremene hrvatske književnosti u filmu pripovijeda na temelju njegove knjige "Protimbe", koja se smatram vrhuncem hrvatske autobiografske proze i zaista ga je zanimljivo pogledati, posebice s odmakom od 2006. godine kada je premijerno emitiran.

Moj život u Rolling Stonesima // HRT 2 - tri ruže

Odličan dokumentarni sadržaj, ovaj put u legendarnom rock sastavu, može se pogledati i na Drugom programu HRT-a. Relativno je novijeg datuma, iz 2022. godine, svaka od ukupno četiri epizode prikazuje portret jednog od članova sastava, Micka Jaggera, Keitha Richardsa, Ronnieja Wooda i Charlieja Wattsa. Prikazi su veoma osobni te zanimljivo posloženi, a režirali su ih nagrađivani redatelji Oliver Murray i Clare Tavernor.

GALERIJA Nina Martina izgubila je 40 kg u 'Životu na vagi', pogledajte kako se promijenila nakon showa