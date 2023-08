Elline bivše ljubavi: 'Jedan me varao i tukao, drugi ušao u sektu'

Influencerica Ella Dvornik (32) 2021. godine progovorila je o svojim bivšim ljubavima i tada je rekla kako ju je suprug Charles Pearce (45) "naučio da se dobre stvari čekaju". Zbog toga je sve iznenadila kada je potvrdila nagađanja koja se šuškaju već neko vrijeme, a to je da je njihovoj ljubavi došao kraj.

– Da, istina je, u procesu smo razvoda – otkrila je influencerica i blogerica za Story.

A Ellin "ljubavni put" itekako je bio trnovit. Naime, u TikTok videu prije dvije godine spmenula je bivše dečke Tomislava, Matiju i Denu, pa je navela razlog zašto nijedna od tih veza nije funkcionirala.

"Mislila sam da ću završiti s Tomislavom, ali on je htio biti s curom koja ga ne želi", započela je Ella. Zatim je opisala svoj odnos s Matijom. "Matija me otpisao jer se priključio Opus Dei sekti, a ja sam sotona", rekla je te se zatim osvrnula na još jednog svojeg bivšeg. "Dena me varao i tukao i naučio najbitnijoj lekciji u životu", napisala je influencerica u videu. "I zato hvala mom mužu koji je došao nakon svih njih i naučio me da se dobre stvari čekaju", zaključila je Dvornik. Inspiraciju za ovaj video je pronašla u pjesmi Ariane Grande "Thank U, next" koju i pjeva u videu. "Ova pjesma ne traje dovoljno dugo da izredam sve tragedije", napisala je Ella još dodatno objašnjenje u opisu objave koja je pak trenutno uklonjena.

