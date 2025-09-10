Ella Dvornik snimila video u kojem pokazuje kako živi s 30 eura tjedno, evo što je sve kupila

Nakon duže pauze Ella Dvornik vratila se i na YouTube gdje je objavila videu u kojem je snimila kako sedam dana živi s budžetom od 30 eura. - Kompletno sam u survival modu, nema buseva, nema tramvaja, nema taksija - rekla je na početku videa Ella, prije nego se uputila u trgovinu u kupnju namirnica. Iz svoje kasice prasice izvadila je novce i krenula je u trgovinu s ruksakom jer ne želi trošiti dodatno novac na plastične vrećice, koje ujedno i zagađuju okoliš. Snimila je svoj odlazak u trgovinu i pokazala je namirnice koje je kupila. Kruh je platila 74 centa, deset jaja je platila 2,39 eura, pileća prsa za 3,57 eura, krumpir je platila 80 centi, cvjetaču je platila 99 centi, luk 39 centi i rižu 1,59 eura. Kupila je i kakao za 2,69 eura, griz za 99 centi, tjesteninu za 1,69 eura, rajčicu je platila 1,23, češnjak 36 centi, grašak 1,01 euro, mrku 20 centi i na kraju joj je račun iznosio 22,26 eura. U videu je rekla kako u ovaj tjedan preživljavanja s 30 eura nije uključila začine poput soli i papra te ulja i octa jer to većina ljudi ima u svojoj smočnici. Pokazala je koliko je porcija obroka napravila od piletine, rajčica, riže i graška, a na YouTubeu su u komentarima pohvalili ovaj njezin potez.

- Kraljica kuhinje nadmašila si samu sebe bravo...Svaka čast… ja samo što uđem u DM ode mi 30 € iz džepa. Ella ,želim ti da uspiješ samo tako - napisali su joj u komentarima. Ella je nedavno odgovarala na pitanja pratitelja na Instagramu i prvo pitanje koje joj je bilo postavljeno glasilo je: "Je l' curice žive s tobom?" Na ovo pitanje je Ella odgovorila iskreno i bez zadrške. – Ne žive sa mnom. Imamo podijeljeno skrbništvo (za sad). Ali sutkinja je odredila u privremenoj mjeri da cure žive s tatom u našoj obiteljskoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu – odgovorila je. U sljedećem pitanju netko od pratitelja Ellu je pitao kako to da ne živi bliže kćerima ako su one u Istri. Ella je odgovorila: – Ovo je najveći apsurd ikad, al čisto, eto, da podijelim da znate da i to postoji. Kad je mojih sedam dana, ja ih provodim u istoj kući s bivšim mužem i kćerkama. Dakle sedam dana živimo svi skupa svaki drugi tjedan, happy family. Mislim, mogu se rugati ovome jer ni meni ni njemu to nije drago, al tako su stavili, što ćemo.

Jednu od pratiteljica je zanimalo bude li lakše poslije razvoda. – Bude ti lakše kad ti sebi olakšaš. Razvod je samo riječ, samo komad papira, nevidljiva granica koju si postaviš i misliš ako nestane, da će ti bit lakše. I kad nestane, skužiš da nije ništa drugačije osim što je država malo bogatija zbog tvoje nesreće. Cijelo vrijeme si možeš olakšati ako samo kao konj staviš pregradu na oči i gledaš ravno. Žao mi je što to prolazite svi koji mi pišete. Najbolja borba je ona koju odlučite ne voditi.