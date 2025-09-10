Naši Portali
MARKO BLAŽEKA

Tragičan kraj potrage: Međimurski glazbenik pronađen mrtav u Sloveniji

Marko Blažeka
Foto: Facebook
VL
Autor
Vecernji.hr
10.09.2025.
u 08:56

Prema prvim informacijama, smrt Marka Blažeke nije posljedica kaznenog djela niti prekršaja, već je riječ o tragičnom događaju koji je zavio u crno njegovu obitelj i sve koji su ga poznavali. Pronađeni posmrtni ostaci identificirani su, a vijest je šokirala zajednicu koja se mjesecima nadala drukčijem ishodu

Marko Blažeka, 31-godišnji glazbenik i bivši gitarist benda Odpisani, tragično je pronađen mrtav nakon višemjesečne potrage, objavio je portal emeđimurje.  Mladić porijeklom iz Preloga, koji je posljednjih godina živio i radio u Sloveniji, nestao je početkom srpnja.  Njegov nestanak potresao je obitelj, prijatelje i glazbenu zajednicu. Blažeka je bio poznat kao gitarist u ljutomerskom hardcore bendu Odpisani, s kojim je ranije nastupao. Iako više nije bio aktivni član benda, vijest o njegovom nestanku upravo su oni prvi podijelili na društvenim mrežama, apelirajući na javnost za pomoć.

Nedavno je potraga dobila svoj epilog kada je tijelo 31-godišnjaka pronađeno u blizini Ptujskog jezera. Prema prvim informacijama, smrt Marka Blažeke nije posljedica kaznenog djela niti prekršaja, već je riječ o tragičnom događaju koji je zavio u crno njegovu obitelj i sve koji su ga poznavali. Pronađeni posmrtni ostaci identificirani su, a vijest je šokirala zajednicu koja se mjesecima nadala drukčijem ishodu.

"Slama nam se srce kad čujemo da Marko više nije s nama. Ono čega smo se najviše bojali otkad smo čuli da je nestao, ali smo se nadali da se to neće dogoditi, nažalost se dogodilo. Činilo se da nitko ne zna za prave bitke koje je vodio u sebi. Živjet će kroz pjesme koje smo zajedno stvorili. Pozivamo sve koji se bore s unutarnjim bitkama da naprave prvi korak i otvore se svima koji su im bliski i razgovaraju! Počivaj u miru, prijatelju", napisali su članovi punk benda na društvenim mrežama.

Marko Blažeka
Ključne riječi
showbiz Marko Blažeka

