Ekskluzivna ispovijest Farisa Pinje: 'Tara Thaller i ja se razvodimo. Nismo uspjeli spasiti brak'

Mladi glazbenik i glumac Faris Pinjo (26) okreće novu stranicu u životu! Naime, kako nam je ekskluzivno potvrdio, njegov jednoipolgodišnji brak s glumicom Tarom Thaller (25) došao je kraju, a njih dvoje ovih su se dana odlučili sporazumno rastati.

– Istina je, Tara i ja zajednički smo donijeli ovu odluku. Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci jednostavno su dovele do toga da smo se međusobno udaljili. Znam da će ovo biti medijski zanimljiva tema, oboje smo javne osobe pa nam je jasan i interes javnosti, no želim reći da smo brak okončali bez gorčine, bez negativnih emocija i bez raščlanjivanja krivice. Imali smo i divnih zajedničkih trenutaka i siguran sam da smo na njima oboje zahvalni, ali sada je došlo vrijeme da krenemo svatko svojim putem – iskreno govori mladi glazbenik koji je još 2015. sudjelovao u regionalnom talent showu ''X Factor Adria'', a mentor mu je bio Tonči Huljić koji ga je svrstao u grupu 9 Control. Pinjo je tada s bendom došao do superfinala natjecanja, no sada se želi posvetiti autorskom radu i vlastitim skladbama.

Svoju autorsku pjesmu "Za nju" izvest će na ovogodišnjem Splitskom festivalu, a priznaje kako je riječ o skladbi koja je svojedobno bila presudna za ljubavnu priču njega i zagrebačke glumice Tare koja je u Sarajevo došla na Akademiju. Naime, Faris je pjesmu izveo u zajedničkom društvu, a Tari se jako svidjela, no kada je nije uspjela naći na You Tubeu, nazvala ga je i pitala odakle je ta pjesma. Čuli su se i on joj je kazao da je upravo on autor skladbe koja je se toliko dojmila, a govori o mladiću koji traži iskrenu ljubav. Njihova međusobna druženja tada su prerasla u nešto više, Tara je tada izjavljivala kako s mladim glazbenikom i glumcem može biti svoja, a Faris, za kojim su djevojke ludovale nakon X factora, tražio je stabilnu vezu. Iako su kratko bili u braku, jedno su drugome bili i podrška u svim projektima, a mnogima je zapelo za oko kako je tijekom showa "Ples sa zvijezdama", Faris bodrio Taru iz publike.

Foto: Screenshot/Nova TV

– Pjesma "Za nju" govori o iskrenoj ljubavi u koju ja i dalje jednako vjerujem. Pa ljubav pokreće svijet! I Tara i ja smo oboje još dovoljno mladi da stignemo naći svoju sreću – kaže govoreći kako su nekoć i na glazbenim projektima radili zajedno, a da bi njihove karijere otišle korak dalje, odlučili su preseliti se u Zagreb. Premda je brak završio, Faris planira ostati u gradu koji ga je odmah prigrlio i u kojemu se sjajno osjeća od prvog dana.

– Jako volim živjeti ovdje i sretan sam što su me ljudi lijepo prihvatili. Nedavno sam se stajao blizu skupini ljudi koja je na Jelačić placu pjevala "Zagreb kak imam te rad" i zapjevao s njima, a poslije nastupa mi je prišla starija gospođa i rekla da ona tu živi 70 godina i da nikada nije čula da netko s toliko strasti izvodi ovu pjesmu – iskren je glazbenik kojemu stručnjaci predviđaju sjajnu karijeru.

VEZANI ČLANCI:

Naime, iako zasad nastupa uglavnom na ekskluzivnijim eventima, planira i snimanje prvog samostalnog albuma. Njegov izričaj je pop, a glazbeni znalci hvale kantautorske balade koje još uvijek izvodi samo pred odabranom publikom. On sam najvećim komplimentom smatra kada mu kažu da su mu skladbe autentične i da ih je teško uspoređivati s nečim što se već nalazi na sceni. Iako je perfekcionist pa još nema do kraja jasnu sliku o svim pjesmama koje bi se trebale naći na albumu, već je u pregovorima s jednom izdavačkom kućom koja je zainteresirana za njegov rad. Dakako, više će, kaže, o tome govoriti kada potpiše ugovor.

– Već imam dosta skladbi, samo treba odlučiti koje su mi draže. Svakako u idućim mjesecima planiram napisati i neke nove koje su u meni, ali ih još nisam stavio na papir i nisam ih uglazbio. Zadovoljan sam što mogu živjeti od posla koji volim i što imam fenomenalnu podršku publike, ali i mog menadžera Dine Slipčevića koji mi omogućava da se u karijeri orijentiram samo na glazbu. Mislim da je to jako važno jer imam sve vrijeme svijeta da se posvetim umjetnosti, dok on brine za sve ostalo – priča glazbenik iz Visokog koji posebno cijeni glazbeni rad Tončija Huljića i Gorana Bregovića, iznimno poštuje autorski rad Dine Šarana, a od mlađe generacije mu se sviđa kako pjeva Albina i volio bi jednom s njom snimiti neki dobar duet.

Zasad u svoj životopis može upisati i to da je nastupao prije slavnog Robbieja Williamsa u Beogradu, a Dražen Žerić Žera pozvao ga je da mu gostuje na obljetničkom koncertu kojim su slavili 35 godina kultne sarajevske grupe "Crvena jabuka". A ovih dana uputit će se u Sarajevo jer u ondašnjem mjuziklu "Tik Tok Boom" igra jednu od glavnih uloga. Naime, osim što je odličan pjevač, Faris je završio i glumačku Akademiju, a smatra da se upravo ta dva zanimanja sjajno nadopunjuju pa je otvoren i za sve glumačke ponude kojih u mjesecima koji slijede zasigurno neće nedostajati.

VIDEO Kći Brucea Willisa otkrila detalje njegove teške dijagnoze: 'Mislila sam da ga nije briga za mene'