Ed Sheeran se rasplakao pred kamerama na spomen bolesne supruge i najboljeg prijatelja

Britanski glazbenik Ed Sheeran (32) na društvenim mrežama u svibnju je objavio je da su supruga Cherry Seaborn (31) i on postali roditelji još jedne djevojčice. Rodila im se kći Jupiter, a glazbenik je nedavno otkrio da je Seaborn dijagnosticiran tumor koji se sve do poroda nije smio liječiti. Britanski mediji nedavno su javili kako se Cherry sada oporavlja, štoviše, da se dobro oporavlja od ove strašne dijagnoze.

O svemu tome, ali i o smrti najboljeg prijatelja Jamala glazbenik je progovorio u dokumentarnoj seriji "The Sum Of It All" za koju je jučer objavljen i trailer na YouTubeu. Dokumentarac se sastoji od četiri epizode, a prva će biti objavljena 5. svibnja.

"Sve u mom životu postalo je puno bolje kad je Cherry došla", izjavio je pjevač koji se rasplakao u autu preplavljen emocijama zbog smrti prijatelja i bolesti svoje supruge. Pjevač se rasplakao i na pozornici na jednom koncertu, a njegova supruga komentirala je da je to zbog toga što se još nije suočio s emocijama. Inače, glazbeni producent Jamal Edwards, koji mu je dao prvu veliku priliku, umro je prošle godine u 31. godini zbog zastoja srca uzrokovanog konzumacijom alkohola i kokaina.

- Bilo je to užasno teško vrijeme za Cherry i Eda - kazao je izvor blizak obitelji za britanske medije.

Ed je u objavi na Instagramu objasnio da se sa svojim mentalnim zdravljem borio prošle godine, nakon što je saznao za Cherryjinu dijagnozu. Započeo je tekst na društvenim mrežama napisavši kako je na albumu radio gotovo 10 godina, no da je niz događaja u 2022. promijenio njegov život.

- Radio sam na Subtractu jedno desetljeće, pokušavajući isklesati savršeni akustični album, pišući i snimajući stotine pjesama s jasnom vizijom onoga što sam mislio da bi trebao biti. Onda je početkom 2022. niz događaja promijenio moj život, moje mentalno zdravlje i na kraju način na koji sam gledao glazbu i umjetnost. Pisanje pjesama je moja terapija. Pomaže mi da shvatim svoje osjećaje. Pisao sam bez razmišljanja o tome koje će pjesme to biti, samo sam pisao što god je ispalo. I u nešto više od tjedan dana zamijenio sam desetljeće rada svojim najdubljim, najmračnijim mislima - napisao je glazbenik.

- Unutar mjesec dana mojoj su trudnoj supruzi rekli da ima tumor, a nije bilo načina za liječenje do poroda. Moj najbolji prijatelj Jamal, moj brat, iznenada je umro, a ja sam se našao na sudu braneći svoj integritet i karijeru tekstopisca. Prolazio sam kroz strah, depresiju i tjeskobu. Osjećao sam se kao da se davim, s glavom ispod površine, gledam prema gore, ali ne mogu doći do zraka. Kao umjetnik nisam osjećao da bih mogao vjerodostojno staviti u svijet opus rada koji ne predstavlja točno gdje sam i kako se trebam izraziti u ovom trenutku svoga života - dodao je.

