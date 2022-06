EBU odlučio da će se Eurosong održati u Britaniji, reagirao i Johnson: 'Nadam se da će natjecanje ipak biti u Ukrajini'

"Ukrajina može i treba biti domaćin natjecanja za pjesmu Eurovizije 2023.", izjavio je u subotu britanski premijer Boris Johnson, nakon što su organizatori rekli da su u pregovorima da se ono održi u Velikoj Britaniji zbog rata.

Višedesetljetna je tradicija da pobjednik Eurosonga iduće godine bude domaćin, ali organizatori su rekli da će se zbog sigurnosnih razloga o domaćinstvu razgovarati s drugoplasiranom Velikom Britanijom.

"Naravno da bih volio da to bude u ovoj zemlji, ali činjenica je da su pobijedili i da to zaslužuju. Vjerujem da to mogu organizirati i da bi im to trebalo biti omogućeno", rekao je Johnson novinarima po dolasku u Veliku Britaniju nakon posjet Kijevu.

"Vjerujem da bi Kijev ili bilo koji drugi siguran ukrajinski grad bili fantastično mjesto za to", smatra britanski premijer.

"To je za godinu dana, sve će biti u redu u vrijeme održavanja natjecanja za pjesmu Eurovizije i nadam se da će Ukrajinci to dobiti", dodao je.

Organizator natjecanja Europska radiodifuzijska unija (EBU) u petak je objavila kako razgovara s britanskom televizijskom kućom BBC o organizaciji idućeg Eurosonga, što je dočekano s razočarenjem u Kijevu koji je zatražio daljnje pregovore.

Podsjetimo, organizatori Eurosonga u petak su donijeli odluku kako Ukrajina ipak neće biti domaćin ovog natjecanja 2023. godine i ulogu domaćina će preuzeti Velika Britanija čiji je predstavnik ove godine osvojio drugo mjesto. Zbog ratnih sukoba u Ukrajini organizatori su procijenili kako nije sigurno održati natjecanje u Ukrajini čiji su predstavnici Kalush Orchestra odnijeli pobjedu ove godine na Eurosongu održanom u Torinu.

Europska radiodifuzna unija (EBU) koja organizira događaj u svom priopćenju navodi: ''Poznata je tradicija da pobjednik Eurosonga bude domaćin natjecanja sljedeće godine, osiguravajući određene kriterije i uvjete, uključujući sigurnost za sve natjecatelje. S obzirom na rat koji je u tijeku od ruske invazije na ovogodišnju pobjedničku zemlju, EBU je uzeo vremena da provede potpunu procjenu i studiju uključujući pitanja sigurnosti. Natjecanje za pjesmu Eurovizije jedna je od najsloženijih TV produkcija na svijetu s tisućama ljudi koji rade na događaju i prisustvuju događaju i potrebno je 12 mjeseci pripreme. Nakon ove objektivne analize s dubokim smo žaljenjem zaključili da, s obzirom na trenutačne okolnosti, sigurnosna i operativna jamstva ne mogu biti zadovoljena i bili smo prisiljeni donijeti ovu odluku.

Najavili su kako će BBC biti zadužen u Velikoj Britaniji za organizaciju ovog velikog glazbenog događaja i svakako će se truditi da Ukrajina bude zastupljena u što većoj mjeri i da bude uočljivo kako je Ukrajina pobijedila ove godine.

