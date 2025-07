Dvanaest godina bez Malnara: Za jedne je bio bahat, vulgaran i pun samohvale, dok su ga drugi vidjeli kao genijalnog satiričara

Na današnji dan, 9. srpnja 2013. godine, hrvatska javnost oprostila se od Željka Malnara, čovjeka kojeg je nemoguće svesti na jednu definiciju. Bio je pustolov, putopisac, autor dokumentarnih filmova, novinar i kontroverzni televizijski voditelj, ali iznad svega, bio je originalna i karizmatična ličnost koja je živjela po vlastitim pravilima. Njegov životni put kretao se između dviju krajnosti: s jedne strane bio je svjetski putnik koji je istraživao najudaljenije kutke planeta, družio se s filozofima i poglavicama, a s druge strane bio je samoproglašeni doživotni predsjednik utopijske Republike Peščenice, okružen živopisnim likovima s društvene margine. Upravo je u tom spoju nespojivog ležala njegova genijalnost i snaga kojom je beskompromisno secirao hrvatsko društvo.

Malnarov avanturistički duh probudio se rano. Rođen u Zagrebu 12. travnja 1944., nakon gimnazije upisao je medicinu i eksperimentalnu zoologiju, no studij ga nije zanimao. Već kao dvadesetogodišnjak organizirao je ekspediciju u jedinu europsku prašumu, Perućicu, što je odredilo njegov daljnji put. Odlazi u New Delhi, gdje na Indian Institute of Mass Communication studira novinarstvo, a u Indiji ostaje punih deset godina. U tom razdoblju proputovao je cijelu Aziju, snimajući reportaže za tadašnju Televiziju Zagreb i proučavajući indijsku filozofiju. Vodio je velike profesionalne ekspedicije, poput "Puta na istok" i američke "Around the tropic world", snimivši više od 70 dokumentarnih filmova. Njegova postignuća prepoznata su i u svijetu; dobio je ključeve grada Fort Wortha u Teksasu za zbližavanje kultura, a na Samoi mu je dodijeljena počasna titula Seiuli – "poglavice koji govori". Svoje pustolovine s Bornom Bebekom ovjekovječio je u kultnoj knjizi "U potrazi za staklenim gradom".

Povratkom u Hrvatsku, Malnar je svoju globalnu pozornicu zamijenio lokalnom, ali s jednakim žarom. Godine 1992. na zagrebačkoj televiziji OTV pokrenuo je "Nightmare Stage", emisiju koja će postati kulturni fenomen poznatiji kao "Noćna mora". U njoj je zagrebačko naselje Peščenicu proglasio "Republikom", a sebe njezinim doživotnim predsjednikom. Taj koncept poslužio mu je kao savršena satirična platforma za ismijavanje tadašnje političke scene, društvene hipokrizije i malograđanštine. Emisija, koju je Malnar često nazivao "antitelevizijskom", emitirala se uživo subotom navečer i trajala do ranih jutarnjih sati, bez scenarija i cenzure. Bila je to potpuna suprotnost svemu što je tadašnja televizija predstavljala – sirova, nepredvidiva i apsolutno autentična.

Srž "Noćne more" činili su njezini protagonisti, Malnarovi prijatelji i susjedi s Peščenice: Ševa, Jajan, Laki, Braco i drugi "ministri" njegove republike. Riječ je bila o ljudima s društvene margine – siromasima, alkoholičarima i socijalnim slučajevima o kojima je Malnar privatno skrbio, a pred kamerama ih je pretvorio u nacionalne zvijezde. U oskudnom studiju za istim stolom sjedili su oni i pripadnici hrvatske društvene kreme – političari, umjetnici, sportaši i intelektualci, pa čak i svjetske zvijezde poput Dennisa Rodmana. Malnar je provocirao moćnike, postavljao im pitanja koja se nitko drugi nije usudio, dok je svoje "ministre" uzdizao, pokazujući kako je tanka linija između elite i polusvijeta. Emisija je bila puna svađa, vulgarnosti i pijanih ispada, što je izazivalo zgražanje i optužbe za iskorištavanje hendikepiranih osoba, no njezina prava svrha bila je dublja: razotkriti licemjerje, manipulaciju medijima i beskrajnu ljudsku glupost. Nominacija za Plaketu Grada Zagreba 2004. potvrdila je njezin značaj, unatoč kontroverzama.

Željka Malnara najbolje opisuju stihovi "da te mrze, a da ti se dive". Za jedne je bio bahat, vulgaran i pun samohvale, dok su ga drugi vidjeli kao genijalnog satiričara čiji je sarkazam pogađao točno u metu. Bio je majstor provokacije koji je izigravao neznalicu kako bi raskrinkao umišljene goste i doveo ih u neugodne situacije. Njegova sposobnost da spoji nespojivo – visoku intelektualnu znatiželju svjetskog putnika s purgerskom uličnom spikom – bila je ključ njegovog šarma. Ostavio je iza sebe i brojne upečatljive aforizme koji svjedoče o njegovoj životnoj filozofiji, poput onog: "Bolje se roditi glup pa znaš na čemu si, nego pametan, a ne možeš to dokazati". Bio je kompleksna ličnost, čovjek "s licem Delona i jezikom demona", kako je jedan autor opisao njegovu pojavu u kasnijim godinama.

Iako je prošlo više od desetljeća od njegove smrti, nasljeđe Željka Malnara i dalje živi. Stvorio je vlastitu mitologiju i nametnuo je suvremenicima, pretvarajući kvartovske likove u ikone popularne kulture. Kroz "Noćnu moru" je, kako je sam tvrdio, htio educirati gledatelje o mračnoj strani televizije koja ljude pretvara u poslušne marionete, ali i pokazati da su "ljudi s vrha i dna jednako animalni". Posljednjih šest godina života borio se s teškom bolešću pluća, no do samog kraja nije odustajao od svog stila, liječeći razočaranje svijetom porocima. Preminuo je u 70. godini, a njegov odlazak ostavio je prazninu koju nitko nije uspio popuniti. Sahranjen je na zagrebačkom Krematoriju, ali njegov duh i dalje živi kroz snimke emisija, knjige i sjećanja na čovjeka koji je bio veći od života i koji je, kako je rekla njegova supruga Emira, svaki dan pretvarao u pustolovinu.