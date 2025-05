Duška Brčić-Šušak i Sergej Božić pripremaju nezaboravan nastup, evo detalja

Mladi glazbenici Duška Brčić-Šušak i Sergej Božić pripremaju poseban glazbeni događaj u Klubu Kazališta Komedija 23. svibnja u 21 sat. Duška i Sergej pripremaju nezaboravnu večer koju će ispuniti raznolikim repertoarom – blues, soul, funk, pop – sve to uz moćne vokale i snažnu energiju na pozornici.

Inače, Duška Brčić-Šušak, talentirana pjevačica iz Sinja, svoj glazbeni put započela je već s osam godina. Po struci je doktorica veterinarske medicine, no njezina prava ljubav uvijek je bila glazba. Široj publici postala je poznata sudjelovanjem u “The Voice Hrvatska”, gdje je svojom interpretacijom pjesme “I See Red” osvojila sve članove žirija i pridružila se timu Dina Jelusića. Duška je također ostvarila veliki uspjeh na 27. Večerima dalmatinske šansone u Šibeniku, gdje je s pjesmom “Balada za njega” osvojila prvu nagradu publike i nagradu za najbolju interpretaciju. Ova iznimna umjetnica svojim moćnim glasom, energijom i nastupom nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Do sada je iza sebe imala ozbiljne koncerte i blues večeri, gdje je uvijek donosila posebnu atmosferu i emociju publici. Veliki uzor u njezinoj karijeri je Beth Hart, čiji snažni vokal i emotivni izražaj inspiriraju Duškine izvedbe.

Sergej Božić, mladi tenor iz Rijeke, glazbom se bavi od malih nogu. Već s 11 godina nastupao je u showu “Zvjezdice”. Godine 2023. ponovno je osvojio srca publike u “The Voice Hrvatska”, gdje mu je mentorica bila Vanna. Njegova emotivna izvedba pjesme “Ružica si bila” rasplakala je naciju i njegovu mentoricu Vannu. Nakon uspjeha u “The Voiceu”, Sergej je objavio svoj prvi samostalni singl “Neke duše”, koji je sjajno prihvaćen od strane slušatelja i kritike. Osim toga, snimio je duet s Vannom pod nazivom “Dan po dan”, a njihova suradnja donijela im je nominaciju za najbolju vokalnu suradnju na ovogodišnjem Porinu. Trenutačno se natječe na Zagrebačkom festivalu, što je još jedna potvrda njegovog talenta i prepoznatljivosti na domaćoj glazbenoj sceni.

Uz Dušku i Sergeja, na pozornici će ih pratiti vrhunski glazbenici koji će večeri dati poseban groove i energiju: Mario Torbica (bas), Mario Klarić (bubanj), Filip Palčić (gitara), Leandro Havliček (synth) i Dominik Grgić (saksofon).

Ne propustite priliku uživati u glazbenoj čaroliji uz ovaj nevjerojatni bend i dvoje fantastičnih vokala!